FINCHE’ C’E’ GUERRA C’E’ SPERANZA, ANCHE NELLA MODA – GODE MARINELLA PER LO SPOT GRATUITO SULLA CRAVATTA A PUNTA DI SPILLO INDOSSATA DA PUTIN SULLA PIAZZA ROSSA – L’EMPATIA DELLO STILISTA NAPOLETANO PER ‘’MAD VLAD’’ CONTAGIA PURE LA CRONISTA DEL “CORRIERE DELLA SERA” CHE SCAMBIA LA PARATA MILITARE DI MOSCA PER UNA SFILATA DI MODA – MENTRE “LORO PIANA” (GRUPPO LVHM) PRESE SUBITO LE DISTANZE DAL PUTIN-TESTIMONIAL (NON RICHIESTO) DEL PARKA DA UN MILIONE E MEZZO DI RUBLI DICHIARANDO DI ESSERE DALLA PARTE DELL’UCRAINA – E A LONDRA VA ALL’ASTA, BATTITORE BORIS JOHNSON, PURE LA FELPA DI ZELENSKY…

vladimir putin e la cravatta di marinella 5

DAGONOTA

Già, non accidentalmente, Flaubert osservava: “Gli affari hanno sempre la precedenza”. E, a volte, anche una immagine (magari rubata), sostengono i pubblicitari, spesso vale più di mille parole. Ma l’aurea regoletta conta anche in tempi di guerra come accade oggi sui campi di battaglia in Ucraina? Sembra di sì.

VLADIMIR PUTIN CON IL PIUMINO DI LORO PIANA

Per carità, niente moralismi. Per non rischiare, secondo l'avvertimento di Oscar Wilde, di essere i soliti ipocriti. Certo, non si può restare silenti (e perplessi) se il maestro dell’eleganza, Maurizio Marinella, s’imbroda di fronte alle immagini di Vladimir Putin che sulla piazza Rossa indossa una cravatta della sua sartoria napoletana.

marinella

“E’ una delle nostre. Inconfondibile la fantasia a punta di spillo bianca su fondo blu”, dichiara eccitato alla cronista del “Corriere della Sera”. E sempre più elettrizzato per lo spot (sic) riscosso (gratis) aggiunge: “In tutto a Putin abbiamo inviato almeno 3-400 cravatte”. Alla faccia del bicarbonato di sodio, direbbe Totò così da digerire le sue incaute sviolinate.

VOLODYMYR ZELENSKY CON LA FELPA

L’empatia di Marinella per Putin deve aver contagiato pure l’intervistatrice, che per non essere da meno del suo interlocutore chiosa garrula: “Un assist, in tema di stile che il premier russo ha raccolto con entusiasmo”. Chissà, forse la redattrice del quotidiano di via Solferino ha scambiato la parata militare sulla piazza Rossa per una sfilata di moda.

vladimir putin e la cravatta di marinella 6

Allo stilista di piazza Vittorio a Napoli non è neppure sfuggito un altro dettaglio, nella sfilata del 9 maggio, inquadrata dalla tv, assisteva una donna che aveva al collo un suo foulard. Bingo! E alla fine lo tormenta un solo dubbio: se la cravatta al collo di Mad-Vlad faccia parte dello stock inviatogli a Mosca un regalo del suo amico Silvio Berlusconi.

maurizio marinella

Il “giallo” della cravatta a punta di spillo sarà risolto dal Kgb o dal Cavaliere di Arcore che non ha condiviso la sciagurata guerra dichiarata dal suo amico (o ex?) Vladimir? Ah, saperlo!

Tant’è. Sembra che fin c’è guerra il Made in Italy gode. Anche se, a differenza della ditta Marinella, l’azienda piemontese Loro Piana ha preso subito le distanze da Putin quando si è presentato sul palco dello stadio di Mosca indossando un suo parka da 12 mila euro (un milione e mezzo di rubli). Un testimonial non richiesto e non gradito.

putin e il piumino loro piana

“Anche a nome del gruppo francese Lvmh è chiaro da che parte abbiamo deciso di stare, con l’Ucraina”, ha messo bianco su nero Pier Luigi Loro Piana. Tanto da interrompere le forniture in Russia e con il gruppo tessile impegnato ad aiutare concretamente il popolo sotto attacco.

Sempre in tema di fashion-war c’è anche un aspetto positivo nel risvolto mediatico cinicamente in corso d’opera nonostante le annunciate sanzioni alla Russia. Alla casa d’aste Christie's di Londra la felpa indossata dal presidente Ucraino, Volodomyr Zelensky, è stata venduta per 90 mila sterline (oltre 105 mila euro). Battitore di eccezione il premier inglese Boris Johnson. Il ricavato andrà in aiuto al popolo ucraino stremato dal conflitto.

vladimir putin e la cravatta di marinella 3 vladimir putin e la cravatta di marinella 2 vladimir putin e la cravatta di marinella 1 vladimir putin e la cravatta di marinella 4 VLADIMIR PUTIN CON LA CRAVATTA DI MARINELLA