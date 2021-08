Attacco sucida all’aeroporto di kabul

Da www.corriere.it

Attacco suicida all’aeroporto di Kabul. Ci sarebbero diversi feriti americani ma non morti. La notizia confermata al Corriere dalla Farnesina.

Cnn, esplosione all'aeroporto di Kabul

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Una grande esplosione è avvenuta all'aeroporto di Kabul. Lo riporta la Cnn. (ANSA).

Pentagono, l'esplosione nei pressi dell'aeroporto di Kabul

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - La forte esplosione è avvenuta nei pressi dell'aeroporto di Kabul: lo ha confermato il Pentagono. (ANSA).

Esplosione all'aeroporto di Kabul, 'feriti afghani'

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Civili afghani sarebbero rimasti feriti nell'esplosione all'aeroporto di Kabul. Lo riferisce un funzionario Usa alla Cnn.

Esplosione Kabul, Biden con vertici sicurezza nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Il presidente americano Joe Biden è stato informato dell'esplosione all'aeroporto di Kabul e viene in questi momenti aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale. Lo riporta la Cnn.

Media, all'aeroporto di Kabul è stato un attacco kamikaze

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - L'attentato all'aeroporto di Kabul si tratterebbe di un attacco suicida seguito da una violenta sparatoria. Lo riportano diversi media internazionali tra i quali l'americana Fox news.

Kamikaze si è fatto esplodere vicino ingresso aeroporto'

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - L'attentato all'aeroporto di Kabul è stato compiuto da un attentatore che si è fatto esplodere in una zona chiamata "il canale". Lo riferisce l'inviato di Skynews sul posto spiegando che si tratta di un'area appena fuori lo scalo dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona, ha spiegato il reporter, operano principalmente le truppe britanniche. (ANSA).

Pentagono, non è chiaro se ci siano morti a Kabul

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - "Non è ancora chiaro in questo momento se ci siano dei morti": lo ha twittato il portavoce del Pentagono John Kirby a proposito dell'esplosione poco fuori l'aeroporto di Kabul. (ANSA)

Media afghani, 'almeno 11 morti nell'esplosione a Kabul'

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Secondo diversi siti d'informazione afghani, citati da Al Arabiya, l'attentato di Kabul avrebbe provocato almeno 11 morti e molti feriti. (ANSA).

Afghanistan: media, alcuni marines Usa fra i feriti

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Ci sarebbe alcuni militari americani, dei marines, fra i feriti dell'esplosione all'aeroporto di Kabul. Lo riportano alcuni media Usa, fra i quali Fox News. (ANSA).

Ministero della Difesa turco, due le esplosioni a Kabul

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il ministero della Difesa turco, citato dalla Reuters, dice che all'aeroporto di Kabul ci sono state due esplosioni, aggiungendo che non ci sono stati feriti nel contingente turco impegnato allo scalo. La doppia esplosione è stata confermata anche da fonti britanniche citate dal Guardian. (ANSA).

