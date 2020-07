13 lug 2020 17:20

ALLA FINE ANCHE DONALD TRUMP SI È ARRESO E HA DOVUTO INDOSSARE LA MASCHERINA IN PUBBLICO. NON È PROPRIO LA PRIMA VOLTA, L’AVEVA MESSA ANCHE PER LA VISITA A UNA FABBRICA, MA IN QUEL CASO ERA IN UNA ZONA PRIVATA. QUESTA VOLTA INVECE SI È PRESENTATO CON BOCCA E NASO COPERTI MENTRE SI TROVAVA IN UN’OSPEDALE MILITARE, IN DIRETTA TV – “NON SONO MAI STATO CONTRO LE MASCHERINE, CREDO CHE BISOGNA VALUTARE TEMPO E LUOGO. IN OSPEDALE È UNA GRANDE COSA USARLA…”