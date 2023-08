ALLA FINE CARLO E' UN GENITORE COME UN ALTRO: NON PENSA DI AVERE UN FIGLIO STRONZO, MA UNA NUORA CAINA - IL RE HA CONVOCATO HARRY A LONDRA IL PROSSIMO 17 SETTEMBRE PER PROVARE A FARE LA PACE, MA A UNA SOLA CONDIZIONE: CHE NON SI PRESENTI CON MEGHAN, BOLLATA COME LA DONNA CHE HA CAUSATO LA ROTTURA FAMILIARE - A INSISTERE SULLA “CONDICIO SINE QUA NON” È STATA CAMILLA CHE...

Alla fine tra papà Carlo III e Harry, il «figlio di scorta» si proverà a fare sul serio la pace. Il re ha infatti convocato ufficialmente il suo secondogenito migrato Oltreoceano a Londra il 17 settembre 2023. Il motivo dell’incontro è quello di riallacciare i rapporti. C’è solo una condizione posta dal sovrano. Che a Buckingham Palace non si presenti anche Meghan, la moglie da cui ogni dissidio con la Casa Reale è cominciato.

A insistere per questa «condicio sine qua non» è stata la consorte di Carlo, Camilla che chiama da sempre Meghan «the killjoy», la guastafeste. E anche Carlo III non ne vuole proprio sapere di rivederla a Corte: «L'incontro a porte chiuse deve svolgersi esclusivamente tra padre e figlio» ha chiarito il re.

Tornando al 17 settembre 2023, proprio in quella data è previsto il ritorno di Carlo e Camilla da Balmoral a Londra. Mentre il duca di Sussex per quel giorno avrà terminato i suoi impegni a Düsseldorf, in Germania, per la nuova edizione degli Invictus Games. Markle resterà anche lontana da Londra? Niente affatto. Almeno secondo giornali come «Ok! Magazine», accompagnerà il marito a Londra. Ma non le sarà permesso di varcare la soglia della dimora Royal.

Attenzione però, non c’è solo Meghan a non essere stata invitata a corte per quell’occasione. Anche al principe William sarebbe stato chiesto di tenersi alla larga dall'incontro a porte chiuse.

[...] il fratello di Harry non ha alcuna intenzione di perdonare il ribelle Harry.

Altra «clausola di riappacificazione» imposta dal sovrano: Harry non dovrà mai più denigrare in pubblico la famiglia reale. Finora il duca ha costruito la sua nuova vita americana proprio su quello: dall’intervista a Oprah Winfrey a Spare passando per la serie Netflix Harry&Meghan, tutti i business dei Sussex sono stati fondati su recriminazioni e lagnanze contro gli augusti parenti.

