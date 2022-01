21 gen 2022 13:10

FINE DELLA MANDRAKATA! – A ROMA, TRE AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SONO INDAGATI PER ESSERSI INTASCATI LE MULTE PAGATE IN CONTANTI DAGLI AUTOMOBILISTI – DOPO AVER RICEVUTO I SOLDI, I TRE RILASCIAVANO UNA RICEVUTA MA POI DENUNCIAVANO LO SMARRIMENTO DEL LIBRETTO DELLE QUIETANZE - L’INCHIESTA È PARTITA DOPO LE DENUNCE DI PERSONE NON RESIDENTI IN ITALIA CHE, PUR AVENDO PAGATO LA CONTRAVVENZIONE, AVEVANO RICEVUTO LA CARTELLA ESATTORIALE CON L’ISCRIZIONE A RUOLO PROPRIO DI QUELLA MULTA… - VIDEO