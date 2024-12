6 dic 2024 18:04

LA FINE DI UN’EPOCA - IL GUARDIAN MEDIA GROUP HA APPROVATO LA VENDITA DEL DOMENICALE “THE OBSERVER” ALLA TORTOISE MEDIA, UNA START UP DIGITALE CHE SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI PODCAST, CREATA CINQUE ANNI FA DA UN EX GIORNALISTA E DA UN EX AMBASCIATORE – INUTILE LO STORICO SCIOPERO DEI GIORNALISTI, IL PRIMO DOPO OLTRE 50 ANNI, CONTRO LA CESSIONE: LA NUOVA PROPRIETÀ PREVEDE INVESTIMENTI PER 25 MILIONI DI STERLINE IN CINQUE ANNI, MA IL RINNOVAMENTO PASSERÀ ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DEGLI ARTICOLI CHE…