FINE VIRUS MAI - CONTRO LA VARIANTE OMICRON, SOLO PFIZER E MODERNA, SE RINFORZATI DA UNA TERZA DOSE, SEMBRANO PROTEGGERE DALL'INFEZIONE, MA NELLA MAGGIOR PARTE DEL MONDO NON SONO DISPONIBILI - E LA NUOVA ONDATA DI CONTAGI, IN UN MOMENTO IN CUI MILIONI DI PERSONE RIMANGONO SCOPERTE, NON SOLO E' UNA MINACCIA PER LA SALUTE DEI SINGOLI, MA AUMENTA LE POSSIBILITA' CHE VENGANO FUORI NUOVE VARIANTI - LE NOTIZIE SULLA LIMITATA EFFICACIA DEL VACCINO POTREBBERO...

Dagotraduzione dal New York Times

pfizer 2

Il crescente numero di ricerche preliminari suggerisce che i vaccini Covid utilizzati nella maggior parte del mondo non offrono quasi alcuna difesa contro l'infezione da parte della variante altamente contagiosa di Omicron.

Tutti i vaccini sembrano ancora fornire un grado significativo di protezione contro malattie gravi da Omicron, che è l'obiettivo più cruciale. Ma solo i vaccini Pfizer e Moderna, se rinforzati da un booster, sembrano avere un successo iniziale nel fermare le infezioni e questi vaccini non sono disponibili nella maggior parte del mondo.

Vaccino AstraZeneca a Milano

Gli altri, compresi quelli di AstraZeneca, Johnson & Johnson e i vaccini prodotti in Cina e Russia, non fanno quasi nulla per fermare la diffusione di Omicron, secondo le prime ricerche. E poiché la maggior parte dei paesi ha costruito i propri programmi di vaccinazione attorno a questi vaccini, il divario potrebbe avere un profondo impatto sul corso della pandemia.

Un'ondata globale di infezioni in un mondo in cui miliardi di persone rimangono non vaccinate non solo minaccia la salute degli individui vulnerabili, ma aumenta anche le opportunità per l'emergere di altre varianti. La disparità nella capacità dei paesi di resistere alla pandemia quasi sicuramente si amplierà. E le notizie sulla limitata efficacia del vaccino contro l'infezione da Omicron potrebbero deprimere la domanda di vaccinazione in tutto il mondo in via di sviluppo, dove molte persone sono già esitanti o preoccupate per altri problemi di salute.

Vaccino Sinovac a Cachoeira do Piria, in Brasile

La maggior parte delle prove finora si basa su esperimenti di laboratorio, che non catturano l'intera gamma della risposta immunitaria del corpo, e non dal monitoraggio dell'effetto sulle popolazioni del mondo reale. I risultati sono però eclatanti.

Le iniezioni Pfizer e Moderna utilizzano la nuova tecnologia mRNA, che ha offerto costantemente la migliore protezione contro l'infezione con ogni variante. Tutti gli altri vaccini si basano su metodi più vecchi per innescare una risposta immunitaria.

Vaccino Johnson & Johnson a Chongwe, in Zambia

I vaccini cinesi Sinopharm e Sinovac - che costituiscono quasi la metà di tutti i colpi consegnati a livello globale - offrono quasi zero protezione dall'infezione da Omicron. La grande maggioranza delle persone in Cina ha ricevuto questi colpi, che sono ampiamente utilizzati anche in paesi a basso e medio reddito come il Messico e il Brasile.

Uno studio preliminare sull'efficacia in Gran Bretagna ha rilevato che il vaccino Oxford-AstraZeneca non ha mostrato alcuna capacità di fermare l'infezione da Omicron sei mesi dopo la vaccinazione. Il novanta percento delle persone vaccinate in India ha ricevuto questa iniezione, con il marchio Covishield; è stato anche ampiamente utilizzato in gran parte dell'Africa subsahariana, dove Covax, il programma globale di vaccini contro il Covid, ne ha distribuito 67 milioni di dosi in 44 paesi.

Vaccino AstraZeneca in India

I ricercatori prevedono che il vaccino Sputnik russo, che viene utilizzato anche in Africa e in America Latina, mostrerà tassi di protezione simili contro l'Omicron.

La domanda per il vaccino Johnson & Johnson era in aumento in Africa, perché il suo regime di somministrazione a iniezione singola lo rende facile da consegnare in ambienti con poche risorse. Ma anche questo ha mostrato una capacità trascurabile di bloccare l'infezione da Omicron.

Vaccino Sputnik a Mosca

Gli anticorpi sono la prima linea di difesa indotta dai vaccini. Ma le iniezioni stimolano anche la crescita dei linfociti T, e studi preliminari suggeriscono che questi linfociti riconoscano ancora la variante Omicron, importante nella prevenzione di malattie gravi.

«Ciò che si perde prima è la protezione contro le infezioni lievi asintomatiche, ciò che si conserva molto meglio è la protezione contro le malattie gravi e la morte», ha affermato John Moore, virologo presso la Weill Cornell Medicine di New York. Ha definito "un lato positivo" il fatto che Omicron finora sembra meno letale della variante Delta.

Vaccino Sinopharm in Peru?

Ma questa protezione non sarà sufficiente per impedire a Omicron di causare disagi globali, ha affermato J. Stephen Morrison, direttore del Global Health Policy Center presso il Center for International and Strategic Studies.

«La vastità dell'infezione travolgerà i sistemi sanitari, semplicemente perché il denominatore sarà potenzialmente così grande», ha affermato. «Se hai un'esplosione di infezione in tutto il mondo, uno shock, che aspetto ha il mondo dall'altra parte? È "La guerra è finita" o "La guerra è appena entrata in un'altra fase"? Non abbiamo iniziato a pensare a nulla di tutto questo».

TERZA DOSE DI VACCINO ANTI COVID

Le persone con casi eccezionali possono manifestare solo un'infezione asintomatica o una malattia lieve, ma possono trasmettere il virus a persone non vaccinate, che potrebbero ammalarsi più gravemente e diventare una fonte di nuove varianti.

Il dottor Seth Berkley, amministratore delegato di Gavi, l'alleanza globale per i vaccini, ha affermato che sono necessari più dati prima di trarre conclusioni sull'efficacia dei vaccini contro Omicron e che la vaccinazione accelerata dovrebbe continuare a essere il fulcro della risposta alla pandemia.

Vaccino Covid

I dati preliminari dal Sudafrica suggeriscono che con Omicron c'è una probabilità molto più alta che le persone che hanno già contratto il Covid vengano reinfettate rispetto al virus originale e alle varianti precedenti. Ma alcuni esperti di salute pubblica affermano di ritenere che i paesi che hanno già attraversato brutali ondate di Covid, come Brasile e India, potrebbero avere un tampone contro l'Omicron e la vaccinazione dopo l'infezione produce alti livelli di anticorpi.

«La combinazione di vaccinazione ed esposizione al virus sembra essere più forte del solo avere il vaccino», ha affermato Ramanan Laxminarayan, un epidemiologo di Nuova Delhi. L'India, ha osservato, ha un tasso di vaccinazione per adulti di solo il 40% circa, ma il 90% di esposizione al virus in alcune aree.

vaccino

«Senza dubbio Omicron inonderà l'India», ha detto. «Ma si spera che l'India sia protetta in una certa misura a causa della vaccinazione e dell'esposizione».

La Cina non ha questo livello di protezione per sostenere i suoi vaccini deboli. A causa degli sforzi aggressivi della Cina per fermare la diffusione del virus all'interno dei suoi confini, relativamente poche persone hanno avuto un'esposizione precedente. Si stima che solo il 7% delle persone a Wuhan, dove è iniziata la pandemia, sia stato infettato.

Gran parte dell'America Latina ha fatto affidamento sui vaccini cinesi e russi e su AstraZeneca. Mario Rosemblatt, professore di immunologia all'Università del Cile, ha affermato che oltre il 90% dei cileni aveva ricevuto due dosi di un vaccino, ma la grande maggioranza di questi erano Coronavac, il vaccino di Sinovac. L'elevata copertura vaccinale combinata con le prime segnalazioni secondo cui Omicron non causa malattie gravi sta portando a un falso senso di sicurezza nel paese, ha affermato.

Vaccini

«Dobbiamo far capire alle persone che non funziona così: se ottieni un'elevata trasmissibilità avrai il sistema sanitario saturato perché il numero di persone che si ammalerà sarà più alto», ha detto.

Il Brasile ha raccomandato a tutte le persone vaccinate di ricevere una terza dose e ha iniziato a utilizzare il vaccino di Pfizer per tutti i richiami, ma solo il 40% dei vaccinati si è presentato per ottenere il vaccino extra. Il dottor Amilcar Tanuri, virologo dell'Università Federale di Rio de Janeiro, ha affermato con cauto ottimismo che gli alti livelli di esposizione al Covid potrebbero attenuare l'impatto di Omicron, ma ha osservato che i brasiliani più vulnerabili, vaccinati per primi, hanno ricevuto il Coronavac e a decine di milioni e più è stato dato AstraZeneca.

Pfizer

Il signor Morrison ha definito la capacità di Omicron di eludere la protezione della vaccinazione «una massiccia battuta d'arresto» per i paesi a basso e medio reddito, dove, lontano da qualsiasi discussione sui booster, l'obiettivo è ancora quello di fornire i primi colpi.

«Il mondo viene diviso in due parti, giusto?», ha detto. «Quelli che hanno un percorso rapido verso i booster rispetto a quelli che hanno avuto progressi molto limitati e improvvisamente sono soggetti a questa nuova frustata».

Solo il 13% delle persone in Africa ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid.

pfizer moderna

Il dott. Laxminarayan ha affermato che il governo indiano, di cui è consigliere occasionale, stava prendendo in considerazione i colpi di richiamo, ma la variante Delta rappresenta ancora una minaccia significativa in India e due dosi di vaccino offrono protezione contro Delta. Ciò pone il governo di fronte a una scelta difficile tra concentrarsi sull'ottenere due dosi alle persone che rimangono non vaccinate, o solo parzialmente vaccinate, o cercare di ottenere richiami alle persone anziane e a quelle con condizioni mediche ad alto rischio come protezione contro Omicron.

La notizia che i vaccini senza mRNA offrono poca protezione contro l'infezione da Omicron potrebbe ulteriormente erodere la domanda di vaccini in paesi che già lottano per costruire la domanda, ha affermato Morrison.

vaccino anti coronavirus di moderna

«Questo sfida l'intero valore dei vaccini», ha detto. «Se sei così indietro e poi soffri questo, alimenterà il sentimento anti-vaccino e indebolirà la fiducia».

Tolbert Nyenswah, ricercatore senior della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha affermato che la minaccia emergente per i paesi del sud del mondo che si sono affidati a vaccini senza mRNA è un atto d'accusa per l'incapacità dei paesi ricchi di condividere quella tecnologia o di aiutare a costruire la produzione nei paesi a basso e medio reddito.

Di conseguenza, varianti pericolose continueranno ad emergere da aree con bassa copertura vaccinale e prolungheranno la pandemia, ha previsto il dottor Nyenswah, che è stato vice ministro della salute in Liberia durante la peggiore epidemia di Ebola del paese.

vaccini cinesi sinovac

Il Dr. Berkley di Gavi ha affermato che sarebbe un grave errore per i paesi allentare la loro spinta vaccinale o presumere che valga la pena distribuire solo vaccini mRNA.

«Potremmo assistere a una situazione in cui i paesi dicono: “Se i paesi sviluppati non vogliono questi vaccini, allora non vogliamo questi vaccini”», ha affermato. «Questa, ovviamente, sarebbe l'interpretazione sbagliata, se si scopre che questi vaccini prevengono malattie gravi e morte».