Da “Ansa”

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus, ripreso dalla Tass. Stando al centro, in Russia nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 25.133 nuovi casi di Covid.

