IL DAGO-SCOOP DELL'ESTATE VIENE CONFERMATO DA ''CHI'': ECCO I BACI TRA BELEN E GIANMARIA ANTINOLFI. MA CI SONO ANCHE GLI ALTRI PROTAGONISTI DEL TRIANGOLO DELLE CORNA! BELEN SI ACCOPPIA CON UN ALTRO NAPOLETANO? E STEFANO SI IMBARCA IN COSTIERA CON UN'ALTRA RODRIGUEZ! (MARIANA) - INVECE LA MARCUZZI ERA A POCHI METRI DA LORO, A POSITANO, CON UN'AMICA. LEI IN VIA INFORMALE SMENTISCE LA TRESCA CON DE MARTINO, MA DEL MARITO PAOLO CALABRESI, ANCORA UNA VOLTA, NON SI VEDE MANCO L'OMBRA…