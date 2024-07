GIACOMO BOZZOLI ERA NELLA SUA VILLA DI SOIANO

giacomo bozzoli

(ANSA) - Giacomo Bozzoli è stato rintracciato nella propria villa di Soiano. "Alle ore 17,45 di oggi - si legge nella nota della Procura della Repubblica di Brescia - i Carabinieri del Comando provinciale di Brescia hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia a carico di Bozzoli Giacomo a seguito di sentenza di condanna definitiva all'ergastolo emesse dalle corti d'assise di Brescia di primo e secondo grado, per l'omicidio di Bozzoli Mario".

GIACOMO BOZZOLI ARRESTATO ALLE 17.45 NELLA SUA VILLA DI SOIANO SUL LAGO DI GARDA DOPO 11 GIORNI DI LATITANZA

Estratto dell’articolo di Mara Rodella per www.corriere.it

GIACOMO BOZZOLI IN UN ALBERGO DI MARBELLA CON IL FIGLIO E LA COMPAGNA

Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 luglio è stato arrestato Giacomo Bozzoli, Giacomo Bozzoli, il 39enne in fuga da 11 giorni dopo la condanna in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l'8 ottobre 2015.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 luglio il figlio di Giacomo Bozzoli, che ha 9 anni, è stato accolto in procura, in audizione protetta con il supporto di psicologi forensi.

[...] il 30 giugno, ultimo giorno in cui le telecamere dell'hotel Hard Rock di Marbella immortalano la famiglia bresciana in vacanza (mamma Antonella Colossi e il bambino sono poi tornati in Italia in treno il 4 luglio). Il bambino ha di fatto confermato la versione che la madre ha già fornito agli inquirenti: interrogata già due volte, la donna ha negato di sapere dove sia fuggito il marito dopo la loro vacanza in Spagna.

IL MASERATI DI GIACOMO BOZZOLI

Il pubblico ministero aveva anche aperto un'indagine per scoprire se eventuali complici possano aver aiutato Bozzoli a progettare e realizzare la fuga. Gli investigatori stavano effettuando attraverso la sala operativa internazionale dell'Interpol e della Criminalpol una rogatoria in Spagna, ma le ricerche del fuggitivo erano estese anche in Sud America e nelle Isole di Capo Verde. Bozzoli invece era sul lago di Garda.

ARTICOLI CORRELATI

giacomo bozzoli Antonella Colossi giacomo bozzoli giacomo bozzoli giacomo bozzoli GLI SPOSTAMENTI DI GIACOMO BOZZOLI