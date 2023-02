È FINITA LA PACCHIA PER LE EX MOGLI SANGUISUGHE – LA CASSAZIONE HA TAGLIATO L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO CHE UNA DONNA DI ANCONA RICEVE DALL’EX MARITO PERCHE’ HA RIFIUTATO UNA RICCA OFFERTA DI LAVORO – GIÀ NEL 2017 I GIUDICI RIDIMENSIONARONO DI MOLTO LE RICHIESTE DI LISA LOWENSTEIN, GIA’ MOGLIE DELL’EX MINISTRO DELL'ECONOMIA VITTORIO GRILLI, SENTENZIANDO CHE IL MATRIMONIO È “UN ATTO DI AUTORESPONSABILITÀ”, NON UN MANTENIMENTO A VITA – ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE: “LE DONNE HANNO LOTTATO PER LA PARITÀ: SI ADEGUINO E NON CHIEDANO SEMPRE”

Era il maggio 2017 e l’«autosufficienza» sostituì il «tenore di vita» tra i principi di attribuzione dell’assegno di divorzio. I giudici della I sezione civile della Cassazione avevano optato per un mantenimento light: il matrimonio è «un atto di libertà e autoresponsabilità» dissero, non un mantenimento a vita. L’ex coniuge, precisarono ridimensionando (di molto) le aspirazioni di Lisa Lowenstein già moglie dell’ex numero uno del Tesoro Vittorio Grilli, dovrà reinventarsi e non gravare. […]

Invano Lowenstein si dipinse come una forzata della mondanità a riprova che, nel matrimonio, aveva contribuito al raggiungimento delle fortune dell’allora ministro («Le serate scintillanti in cui si tessevano relazioni, si accordavano favori, si costruivano carriere? Io sorridevo e soffrivo») […]

Quasi sei anni dopo ecco un nuovo alt al mantenimento forzato. La Cassazione impone uno stop all’idea che uno dei due debba garantire a oltranza il tenore di vita acquisito con il menage e decurta l’assegno a una signora di Ancona «colpevole» di aver declinato un’apprezzabile offerta di lavoro: «La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi – scrivono i giudici — non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».

[…] Riflette l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace: «È giusto che all’idea di moglie e madre sacrificale in voga negli anni Cinquanta si sostituisca una nuova visione della realtà. Le donne hanno lottato per la parità: si adeguino e non chiedano sempre». […]

«Il vento è girato — commenta il presidente dei matrimonialisti Gian Ettore Gassani — la Cassazione impone un giro di vite attorno all’assegno di divorzio. Gli ex coniugi sono uguali di fronte alla legge. Nel resto d’Europa è tramontata l’idea di un assegno di mantenimento simile al vitalizio».

Certo, la strada intrapresa non è un rettilineo dell’alta velocità. E infatti, nel 2018, una sentenza (la Cassazione a sezioni unite) mise in crisi l’assegno light dando ragione a una ex moglie che, dopo 39 anni di matrimonio, aveva presentato ricorso contro il ridotto mantenimento in appello. I giudici qui definirono il contributo uno strumento «assistenziale». Eppure, per gli esperti, la via è tracciata. Lo è per Gassani che sussurra all’orecchio delle clienti: «Volete il divorzio? Ebbene trovatevi un lavoro...». […]

