31 gen 2024 14:37

È FINITA LA PACCHIA PER I PADRONI "DI MERDA" - IL COMUNE DI CARMAGNOLA HA LANCIATO UNA NUOVA SOLUZIONE HI-TECH PER INCASTRARE CHI NON RACCOGLIE I BISOGNINI DEI PROPRI CANI: L'ESAME DEL DNA DELLE FECI! - SEI PERSONE SONO GIA' STATE BECCATE GRAZIE A QUESTO METODO: DOVRANNO PAGARE UNA MULTA DI OLTRE 100 EURO - IL PROGETTO È PARTITO NEL 2018, QUANDO È STATO INTRODOTTO L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE GENETICA DEI CANI, GRAZIE AL QUALE È STATO CREATO UN DATABASE CHE…