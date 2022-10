È FINITA L’ERA D’ORO DELLA SILICON VALLEY? – I LICENZIAMENTI DI SNAPCHAT, I DRASTICI CALI DI VALUTAZIONE DI META E APPLE, LE CRITICHE A FACEBOOK E IL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI IN GRANDI SOCIETÀ BIG TECH FANNO PRESAGIRE IL DECLINO DEL POLO TECNOLOGICO AMERICANO – GLI INVESTIMENTI STANNO DIMINUENDO, LA GENTE HA MENO FIDUCIA NEI SOCIAL E MOLTE GRANDI AZIENDE, COME TESLA, HANNO SPOSTATO LE LORO SEDI...

Tanti licenziamenti in Snapchat, drastici cali di valutazione di Meta e Apple e il blocco delle assunzioni in altre società Big Tech hanno portato a chiedersi: l'era d'oro della Silicon Valley sta volgendo al termine?

La risposta è complicata, dicono gli esperti. L'industria tecnologica è in una fase di crescita impressionante da tempo, sostenuta negli ultimi anni dalla pandemia che ha portato la maggior parte del mondo online e ha fatto esplodere la domanda di servizi tecnologici. Ma quell'esplosione sembra rallentare.

«Questa festa potrebbe non continuare per sempre - ha detto Margaret O'Mara, professoressa all'Università di Washington e autrice di “The Code: Silicon Valley and the Remaking of America” - Stiamo solo tornando alla normalità dopo un'enorme corsa durante la quale tutto è diventato sovradimensionato».

Queste tendenze sono esacerbate da una più ampia recessione globale, a cui il mondo tecnologico non è immune. I bassi tassi di interesse avevano rafforzato il boom tecnologico, contribuendo a creare una serie di "unicorni", società le cui valutazioni superano il miliardo di dollari. Esempi degni di nota includono Airbnb e Uber, valutati a $ 47 miliardi e $ 82 miliardi. Ma quando i tassi di interesse cambiano, ha detto O'Mara, ci sono "meno soldi in cui sguazzare" e gli investitori utilizzano i contanti "in modo molto più giudizioso".

La rapida crescita è stata anche mitigata da una serie di storie che hanno minato la fama di alcune aziende: è il caso di Theranos, l'azienda di analisi del sangue che si è rivelata un flop. O le critiche a facebook.

Anche la percezione pubblica della tecnologia è cambiata, con il 68% degli americani che ritiene che le aziende tecnologiche abbiano troppo potere e influenza nell'economia, rispetto al 51% nel 2018. «Alle persone non piace la concentrazione del potere» ha detto O'Mara.

La Silicon Valley si espande fuori dalla California

Anche la geografia della Silicon Valley sta cambiando, dicono gli esperti. L'industria tecnologica si sta espandendo ben oltre la Bay Area della California, una tendenza accelerata dalla pandemia. Nel 2021, la società di auto elettriche Tesla ha trasferito la sua sede ad Austin, in Texas. Mosse simili sono state fatte da altre aziende tecnologiche come Oracle e Hewlett-Packard.

Questa tendenza, unita all'aumento delle politiche sul lavoro da casa, sarebbe stata scioccante in tempi pre-pandemici, poiché le aziende tecnologiche hanno investito miliardi nei loro campus, fornendo ai dipendenti vantaggi come il trasporto da e per il lavoro e pasti elaborati in loco.

"Il necrologio del settore è stato scritto prematuramente"

Nonostante queste premesse "La Silicon Valley rimane incredibilmente solida" - ha affermato Nicholas A Bloom, professore di economia di Stanford - Ha sopportato "più cicli", comprese le flessioni nel 2001 e nel 2008, e si è ripreso ogni volta».

"La Bay Area e San Francisco hanno un'attrazione e qualità distintive difficili da replicare altrove - ha affermato O’Mara - C'è un motivo per cui le persone vengono lì per vivere: vogliono esserci». Questo rimane vero, anche se la California sta affrontando una crisi immobiliare, con i dipendenti che si riversano negli stati più economici.

«Il necrologio del settore è stato scritto prematuramente alcune volte - ha concluso -Potrebbe essere la fine di un'era per la Silicon Valley, ma è improbabile che sia la fine della Silicon Valley».

