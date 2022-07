1 lug 2022 17:38

È FINITO IN CARCERE LO STALKER DI MARIALUISA JACOBELLI, CONDUTTRICE DI DAZN E FIGLIA DEL DIRETTORE DI TUTTOSPORT, XAVIER - NELL'ORDINANZA DEL GIUDICE SI LEGGE CHE DALL'INIZIO DI GENNAIO L'UOMO, CHE HA 52 ANNI, HA FATTO VIVERE LA GIORNALISTA SPORTIVA IN UN “CLIMA DI TERRORE”, CON MINACCE DI MORTE, VIOLENZE FISICHE E PSICHICHE, PERCHÉ NON ACCETTAVA LA FINE DELLA LORO BREVE RELAZIONE - LEI ERA STATA COSTRETTA ANCHE A CAMBIARE CASA