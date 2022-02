FIOCCO ROSA IN CASA DI CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA – I DUE HANNO ANNUNCIATO L’ARRIVO DI ATENA CON UNA FOTO CHE MOSTRA LA PICCOLA MANO DELLA NEONATA: “MAMMA E PAPÀ SONO INNAMORATI” – UNA GIOIA IMMENSA DOPO IL DOLORE VISSUTO DUE ANNI FA QUANDO LA BARRA AVEVA RACCONTATO DI AVER PERSO UN BAMBINO…

Federica Bandirali per www.corriere.it

la figlia di francesca barra e claudio santamaria

È nata Atena, la figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra. L’annuncio è arrivato via social con una foto che ha mostrato la piccola mano della neonata insieme a quelle dell’attore e della giornalista, al settimo cielo per gioia. «È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati» hanno scritto entrambi sui loro account Instagram ufficiali come didascalia dello scatto.

La coppia, che è convolata a nozze nel 2017 a Las Vegas — e che ha celebrato le seconde nozze un anno dopo in Basilicata —, aveva pubblicamente espresso fortemente il desiderio di avere un figlio. Due anni fa, dopo aver perso un bambino, i due hanno vissuto un momento molto difficile ed era stata la stessa Barra a raccontare tutto il suo dolore in un post sui social: «Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio — aveva scritto allora — non per cancellare ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe».

francesca barra claudio santamaria 2

Oggi c’è Atena che è pronta a dare loro una nuova luce e gioia nella vita. Si allarga così la loro famiglia già composta da Emma, Renato e Greta (i tre figli che Francesca Barra ha avuto dall’ex marito Marcello Molfino) e Emma, figlia dell’attore e di Delfina Delettrez Fendi, primogenita di Silvia Venturini Fendi. A novembre 2021 la giornalista aveva annunciato la gravidanza dopo essere stata paparazzata dal settimanale «Chi» con la pancia ormai evidente.

BARRA SANTAMARIA santamaria barra 19 francesca barra e claudio santamaria FRANCESCA BARRA CLAUDIO SANTAMARIA FRANCESCA BARRA CLAUDIO SANTAMARIA claudio santamaria francesca barra ritratta da claudio santamaria francesca barra claudio santamaria francesca barra claudio santamaria francesca barra nuda ritratta da claudio santamaria 4 claudio santamaria by francesca barra francesca barra ritratta da claudio santamaria barra santamaria prima alla scala tosca FRANCESCA BARRA CLAUDIO SANTAMARIA francesca barra claudio santamaria celebrity hunted francesca barra claudio santamaria 1