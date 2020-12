FIRENZE MEJO DI PECHINO! – NARDELLA SOGNA IL GRANDE FRATELLO! LE 1.100 TELECAMERE CHE FANNO DELLA CITTÀ LA PIÙ VIDEOSORVEGLIATA D'ITALIA SARANNO USATE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI: UN SOFTWARE CONTERÀ LE PERSONE E MANDERÀ UN ALERT ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI – PER ORA SERVE IN FUNZIONE ANTI-COVID, IN FUTURO CHISSÀ…

dario nardella telecamere

1 – TELECAMERE E SOFTWARE CONTAPERSONE: COSÌ FIRENZE BATTE GLI ASSEMBRAMENTI

Franco Pasqualetti per www.leggo.it

Una rete di 1.100 telecamere. In pratica ogni angolo della città controllato, in rispetto della privacy, con una novità assoluta in chiave di lotta al covid: un software speciale capace di contare le persone, monitorare eventuali assembramenti e segnalare eventuali criticità alla sala operativa della polizia municipale collegata 24 ore su 24. Benvenuti nel futuro signori: non siamo su Marte, a Tokyo o nella Silicon valley ma a Firenze.

telecamere anti assembramento a firenze

Qui, la giunta capitanata da Dario Nardella ha puntato (e continua a farlo...) sulla tecnologia legata alla banda larga. Ecco allora che immagini di assembramenti, come quelle viste nel centro di Roma o nel quadrilatero della moda a Milano, non si vedranno mai all’ombra di Palazzo Vecchio. A Firenze la lotta al covid passa attraverso chilometri di fibra ottica, di occhi elettronici e software che andranno a facilitare il compito delle forze dell’ordine.

Il resto è solo gestione degli eventi. Una scelta, quella fiorentina, che stacca di gran lunga città più grandi come la Capitale (dove è stato deciso di affidare la conta delle persone a degli steward) o Milano (dove il numero chiuso sarà controllato dalla protezione civile). A Firenze il contrasto del covid è a portata...di mouse.

telecamere a firenze

2 – TELECAMERE E SOFTWARE CONTAPERSONE, IL SINDACO DI FIRENZE NARDELLA: «LA TECNOLOGIA È L’ALLEATO MIGLIORE CONTRO IL CAOS»

Franco Pasqualetti per www.leggo.it

Dario Nardella, sindaco di Firenze, lo scorso weekend nelle principali città italiane abbiamo visto assembramenti e folle da stadio. Situazioni che fanno paura anche visti i dati del covid in Italia...

dario nardella telecamere 3

«È evidente che se mancano i controlli il rischio di caos è sempre più alto. Per questo bisogna ricorrere a nuovi mezzi di contrasto utilizzando la tecnologia».

Firenze in questo sembra avere una marcia in più.

«È uno dei nostri obiettivi chiave da inizio mandato e ora i risultati iniziano a vedersi. Siamo tra le prime città europee nelle classifica delle smart city, superando di gran lunga metropoli con più risorse di quelle destinate a noi».

dario nardella telecamere 2

Qual è il vostro segreto?

«Progettare e puntare su tecnologie innovative che migliorano la qualità della vita delle persone e dell’amministrazione stessa».

La vostra rete di telecamere intelligenti si allarga sempre più. Quali sono le caratteristiche principali?

«Il cuore del sistema è un software smart capace di avere più punti di forza: si va dal semplice controllo del territorio delle forze dell’ordine alla gestione anticovid. In questo periodo il centro nevralgico è la funzione contapersone, che in caso di superamento dei limiti invia un allert alla sala operativa della polizia municipale. In pochi minuti arriva sul posto la pattuglia più vicina per gestire al meglio la situazione».

telecamere a firenze 2

Roba da fantascienza...

«Non direi, abbiamo sfruttato al meglio banda larga e innovazioni e cercato la soluzione migliore per una città come la nostra».

Il prossimo weekend sarà da bollino nero per lo shopping...

«Ma, vede, non va demonizzato lo shopping vanno solo guidati i cittadini al rispetto delle regole. In più adotteremo strade a senso unico per i pedoni per evitare contatti con i flussi di persone».

telecamere a firenze