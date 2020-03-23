FLASH! - IL ''DAILY MAIL'' BASITO DAL FATTO CHE IL SINDACO DI BERGAMO GIORGIO GORI, LA CITTA' PIU' DEVASTATA DAL VIRUS, ABBIA DECISO DI FAR RITORNARE IN ITALIA LE DUE FIGLIE, STUDENTI IN INGHILTERRA - ''VISTO COME IL GOVERNO INGLESE PENSA DI CONTRASTARE LA PANDEMIA, PENSO CHE PROBABILMENTE SONO PIÙ AL SICURO QUI CHE IN INGHILTERRA"

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