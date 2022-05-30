media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute

UOMINI SCEGLIETE: CAZZO DURO O BUONA VISTAI FARMACI CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE AUMENTANO IL FLUSSO DI SANGUE AI GENITALI, A SVANTAGGIO DI ALTRI ORGANI QUALI GLI OCCHI - MELANIA RIZZOLI: “MIGLIAIA DI UOMINI DI OLTRE 60ANNI LAMENTAVANO DI VEDER COMPARIRE NEL CAMPO VISIVO STELLINE LUMINOSE O FULMINEI LAMPI DI LUCE FASTIDIOSI OPPURE MACCHIE SCURE FLUTTUANTI O PEGGIO ACCUSAVANO IMPROVVISE PERDITE DELLA VISTA. TALI DISTURBI COMPAIONO QUANDO SI ESAGERA CON LE DOSI DI SILDENAFIL (VIAGRA), IN QUANTO LE MOLECOLE DEI PRINCIPI ATTIVI SAREBBERO RESPONSABILI DEI…”