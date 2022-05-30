FLASH - L'AQUILOTTA E' VOLATA VIA! ANNA FALCHI E ANDREA RUGGIERI SI SONO LASCIATI - DOPO UNA LUNGA CRISI, LA SHOWGIRL HA FATTO LA VALIGIA E HA CAMBIATO CASA...-
FLASH - L'AQUILOTTA E' VOLATA VIA! ANNA FALCHI E ANDREA RUGGIERI SI SONO LASCIATI - DOPO UNA LUNGA CRISI, LA SHOWGIRL HA FATTO LA VALIGIA E HA CAMBIATO CASA...-
CAFONALINO - VIZI E VEZZI DELLA “GAUCHE CAVIAR” NEL LIBRO DI FULVIO ABBATE E BOBO CRAXI PRESENTATO, NON A CASO, SOTTO LE FINESTRE DELL'HOTEL RAPHAËL, TEATRO DEL LANCIO DI MONETINE CONTRO BETTINO CRAXI - A PARLARE DEL MANIFESTO CHE SI PROPONE DI “SALVARE IL SOCIALISMO CON L’IRONIA” C’ERANO PAOLO MIELI, ALESSANDRO DE ANGELIS, BRUNO PELLEGRINO - TRA IL PUBBLICO CIRINO POMICINO, LUIGI COMPAGNA, CHARLIE GNOCCHI, GRETA MAURO, LAURA TECCE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
UOMINI SCEGLIETE: CAZZO DURO O BUONA VISTA – I FARMACI CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE AUMENTANO IL FLUSSO DI SANGUE AI GENITALI, A SVANTAGGIO DI ALTRI ORGANI QUALI GLI OCCHI - MELANIA RIZZOLI: “MIGLIAIA DI UOMINI DI OLTRE 60ANNI LAMENTAVANO DI VEDER COMPARIRE NEL CAMPO VISIVO STELLINE LUMINOSE O FULMINEI LAMPI DI LUCE FASTIDIOSI OPPURE MACCHIE SCURE FLUTTUANTI O PEGGIO ACCUSAVANO IMPROVVISE PERDITE DELLA VISTA. TALI DISTURBI COMPAIONO QUANDO SI ESAGERA CON LE DOSI DI SILDENAFIL (VIAGRA), IN QUANTO LE MOLECOLE DEI PRINCIPI ATTIVI SAREBBERO RESPONSABILI DEI…”