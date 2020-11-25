FLASH - UN'AUTO CON LA SCRITTA “STOP ALLA GLOBALIZZAZIONE” È PIOMBATA CONTRO LA CANCELLATA DELLA CANCELLERIA TEDESCA A BERLINO. LO RIPORTA LA “BILD”-
FLASH - UN'AUTO CON LA SCRITTA “STOP ALLA GLOBALIZZAZIONE” È PIOMBATA CONTRO LA CANCELLATA DELLA CANCELLERIA TEDESCA A BERLINO. LO RIPORTA LA “BILD”-
MEMENTO MORANTE (ELSA): “A DIFFICILI AMORI IO NACQUI” - INTOLLERANTE, A TRATTI PERFIDA, PUTTANA E "FINOCCHIA" - PRIMA DI MORAVIA, SI PROSTITUIVA CON UOMINI DANAROSI PER ESSERE LIBERA DA GUAI ECONOMICI, PER POI TRADIRLO IN MODO SISTEMATICO - CON LUCHINO VISCONTI FACEVA CON LUI LUNGHE TELEFONATE EROTICHE NOTTURNE MENTRE MORAVIA SI FINGEVA ADDORMENTATO – LA STRONCATURA SUBITA DA PASOLINI
COM'ERA QUELLA DELL'EXCUSATIO NON PETITA? BIDEN: ''NON SARÀ UN TERZO MANDATO OBAMA'', DOPO CHE OBAMA GLI HA FATTO E DISFATTO LA CAMPAGNA ELETTORALE (SOPRATTUTTO GLI HA SGOMBRATO IL CAMPO) E FORNIRÀ GRAN PARTE DEI NOMI FORTI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE - JOE VUOLE PARTIRE FORTE: ''AMNISTIA PER 11 MILIONI DI IMMIGRATI IRREGOLARI''. COSÌ GARANTENDO AI DEMOCRATICI STATI CHIAVE COME TEXAS ARIZONA E FLORIDA PER I DECENNI A VENIRE…
XI JINPING MEJO DI LUIGINO DI MAIO: HA SCONFITTO LA POVERTÀ – IL “PRESIDENTE PING” DICHIARA VINTA LA BATTAGLIA: LA CINA HA CANCELLATO LE ULTIME ZONE CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ASSOLUTA. PER GLI STANDARD CINESI LA SOGLIA È 2.300 YUAN (294,18 EURO) DI REDDITO ANNUO – MA RESTANO ANCORA FORTISSIMI DISPARITÀ TRA CITTÀ E CAMPAGNE E TRA LE VARIE PROVINCE
QUANDO SI TRATTA DELLA JUVE, C'E' SEMPRE UN ASL DI MEZZO - POTEVANO GIOCARE CONTRO I BIANCONERI, LEIVA E IMMOBILE, FERMATI DALL'ASL IL 7 NOVEMBRE SCORSO (E ADESSO CHI RIPAGA LA LAZIO?) - MA NELLA CONSULENZA CONSEGNATA AL PM C’E’ UN DATO CLAMOROSO: SECONDO I NUOVI ESAMI LE POSITIVITÀ SUI TAMPONI SAREBBERO ADDIRITTURA 25 - PER I LEGALI DEL CLUB QUESTE DISCORDANZE HANNO UNA SPIEGAZIONE TECNICA - ANNA FALCHI IN ESTASI PER IMMOBILE
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
COME CURARSI A CASA, ANCHE PRIMA DEL TAMPONE - IL DOCUMENTO DI REMUZZI E ALTRI TRE MEDICI PER PREVENIRE LA REAZIONE INFIAMMATORIA: PIÙ CHE IL PARACETAMOLO, L'ASPIRINA. LA DURATA DEL TRATTAMENTO DIPENDE DALL'EVOLUZIONE CLINICA. IN CASO DI PEGGIORAMENTO, SI PASSA A CORTISONE ED EPARINA. L'ANTIBIOTICO, IN GENERE L'AZITROMICINA, È RISERVATO AI SOGGETTI FRAGILI. IN CERTE CONDIZIONI, IL MEDICO DI BASE PUÒ PROCEDERE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO