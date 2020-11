COM'ERA QUELLA DELL'EXCUSATIO NON PETITA? BIDEN: ''NON SARÀ UN TERZO MANDATO OBAMA'', DOPO CHE OBAMA GLI HA FATTO E DISFATTO LA CAMPAGNA ELETTORALE (SOPRATTUTTO GLI HA SGOMBRATO IL CAMPO) E FORNIRÀ GRAN PARTE DEI NOMI FORTI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE - JOE VUOLE PARTIRE FORTE: ''AMNISTIA PER 11 MILIONI DI IMMIGRATI IRREGOLARI''. COSÌ GARANTENDO AI DEMOCRATICI STATI CHIAVE COME TEXAS ARIZONA E FLORIDA PER I DECENNI A VENIRE…