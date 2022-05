12 mag 2022 15:32

FLASH! - ABBIAMO TROVATO IL GENIO DEL GIORNO! IL SUO NICKNAME SU INSTAGRAM E TIKTOK È "KARMENFARINA" E LA SUA OCCUPAZIONE PRINCIPALE È… NON FARE NIENTE! ECCOLO A VIA DEL CORSO, SEDUTO SU UNA POLTRONA DA CAMPEGGIO, CON TANTO DI CARTELLO “PAY ME TO DO NOTHING”, “PAGAMI PER NON FARE NIENTE”!