7 dic 2021 17:15

FLASH! - AIUTO, C'E' UNA VESPA NELL'ASCENSORE! - LA VERA TRAGEDIA A MILANO NON E' IL MACBETH IN SCENA ALLA SCALA STASERA MA QUELLA CHE SI E' CONSUMATA IN ALBERGO: BRUNO VESPA E LA MOGLIE, AUGUSTA IANNINI, SONO RIMASTI BLOCCATI IN ASCENSORE PER 40 MINUTI - BRU-NEO E CONSORTE SONO STATI LIBERATI SOLO GRAZIE ALL'INTERVENTO FINALE DEI POMPIERI...