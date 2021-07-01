FLASH! ALTRO CHE TRENI NOTTE DELUXE! L'INTERCITY 752 DA LECCE A MILANO SOPPRESSO A PESARO PER LO SCOPPIO DELLE BATTERIE: FRAMMENTI DI LAMIERA SPARATI FUORI SULLA BANCHINA MA NON SI REGISTRANO DANNI A PERSONE PERCHE' ALLE 3 DI NOTTE NON C'ERA NESSUNO...

-

Condividi questo articolo


treno milano lecce 1 treno milano lecce 1 treno milano lecce 1 treno milano lecce 1 treno milano lecce treno milano lecce treno milano lecce 11 treno milano lecce 11

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO

viaggi

salute