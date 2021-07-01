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FLASH! ALTRO CHE TRENI NOTTE DELUXE! L'INTERCITY 752 DA LECCE A MILANO SOPPRESSO A PESARO PER LO SCOPPIO DELLE BATTERIE: FRAMMENTI DI LAMIERA SPARATI FUORI SULLA BANCHINA MA NON SI REGISTRANO DANNI A PERSONE PERCHE' ALLE 3 DI NOTTE NON C'ERA NESSUNO...-
DA REUCCIO DEI MATERASSI A ROCKSTAR DELLA POLENTA: LA RESISTIBILE METAMORFOSI DI GIORGIO MASTROTA CHE SPOPOLA SU YOUTUBE CON UNA BAND VALTELLINESE. “MA CONTINUO COI MATERASSI. SANREMO? AL FESTIVAL POTREI FARE AL MASSIMO UN BELLO SPOT! I REALITY? HO PREFERITO RESTARNE FUORI. LA POLITICA? NON MI CI VEDO, MA MAI DIRE MAI. A GRILLO VENDEREI UN SALVAGENTE, A SALVINI E A DRAGHI…" - VIDEO
LA MODA TI FA RICCO - MARCO GOBBETTI, AD USCENTE DI BURBERRY, NEL 2020 HA PERCEPITO PIÙ DI CINQUE MILIONI DI EURO TRA STIPENDIO FISSO, VARIABILE E BENEFICI VARI. GOBBETTI PASSERÀ ALLA GUIDA DI FERRAGAMO E LA SUA FUTURA REMUNERAZIONE È STATA DISCUSSA DA UN APPOSITO COMITATO NOMINE. A FIRENZE SI MORMORA CHE ABBIA AVUTO UN…
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
TRANS GENERATION – DAL 2005 SONO 162 LE FAMIGLIE CON BIMBI E ADOLESCENTI CON DISFORIA DI GENERE CHE SI SONO RIVOLTE AL CIDIGEM, IL CENTRO DI TORINO CHE AIUTANO I RAGAZZI CON PROBLEMI DI IDENTITÀ - LA NEUROPSICHIATRA INFANTILE: "QUANDO ARRIVANO SI SENTONO STRANI. LAVORIAMO PER ELIMINARE LE PAURE PER EVITARE CHE CADANO IN ANSIA, DEPRESSIONE E CHE METTANO IN ATTO TENTATIVI DI SUICIDIO” – UN PERCORSO LUNGO CHE INIZIA CON I FARMACI BLOCCANTI PER POI…