FLASH! - ALTRO COCCOLONE PER SILVIO BERLUSCONI: RICOVERATO AL SAN RAFFAELE. DOPO LE CURE, E' STATO DIMESSO...-
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“HO VISTO GLI UFO” – TOGLIETE IL FIASCO AD ALESSIA MARCUZZI: “ERO CON LA MIA BISNONNA AL MARE E VIDI UN ENORME DISCO VOLANTE LUMINOSO DALLA FINESTRA. ERO SUL LITORALE ROMANO, D’ESTATE. È STATA UN’ESPERIENZA FORTE. PENSO DI AVERLI DAVVERO VISTI” – L'INTERVISTA A DANDOLO SU "OGGI": “SONO ENTRATA IN CONTATTO CON FORME DI VITA NON TERRESTRI” – FOTOGALLERY-BONUS: I CALENDARI HOT PER MAX E PANORAMA
FLASH! - GOVERNO ADDIO E CONTE PREPARA IL BEAUTY-CASE: ''LA CONFERENZA STAMPA DIEL PREMIER CONTE, FISSATA PER DOMANI ALLE 11 A PALAZZO CHIGI, E' RINVIATA A DATA DA DESTINARSI..."
FUORI I NOMI! - L'AGENZIA DELLE ENTRATE VUOLE SAPERE CHI HA DEPOSITATO SOLDI NELLE FILIALI SVIZZERE DI UBS E CHIEDE I NOMI DEI CLIENTI – DOPO LA CHIUSURA DEL CONTENZIOSO CON IL FISCO LA BANCA HA ACCETTATO DI VERSARE 111,5 MILIONI DI EURO, MA PROSEGUONO LE TRATTATIVE CON LA PROCURA PER UN PATTEGGIAMENTO – I SOGGETTI SU CUI VENGONO RICHIESTE INFORMAZIONI DEVONO AVER...
CHE FINE HA FATTO FEDERER DOPO WIMBLEDON? – IL CAMPIONE È SPARITO DAI RADAR, MA NIENTE PANICO, HA RADUNATO LA FAMIGLIA IN UN CAMPER SULLE ALPI SVIZZERE, HA CAMMINATO ZAINO IN SPALLE E FATTO IL BAGNO NEI LAGHETTI GHIACCIATI DI APPENZELL – IL TENNISTA VOLEVA CHE TUTTO RIMANESSE SEGRETO, MA I TURISTI L’HANNO RICONOSCIUTO E HANNO INIZIATO A GIRARE FOTO E VIDEO. COMPRESO UNO IN CUI GIOCA A TENNIS… – VIDEO
CAFONALISSIMO TARANTINO! – FOLLA IN DELIRIO PER LA PREMIERE DEL NUOVO CAPOLAVORO DEL REGISTA “C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD” – INSIEME A QUENTIN CI SONO UNA STUPEFACENTE MARGOT ROBBIE E LEONARDO DICAPRIO (CON PADRE AL SEGUITO), MA NON BRAD PITT – IN COMPENSO SFILA UNA VAGONATA DI STAR NOSTRANISSIME: DA VALERIA MARINI A FLAVIA VENTO, DA ALESSANDRO BORGHI A CHRISTIAN DE SICA FINO A BONOLIS/BRUGANELLI E RAGGI/LEMMETTI…
ATTENZIONE A COSA MANGIATE IN AEREO! – CI SONO 13 CIBI CHE NON DOVETE MAI CONSUMARE QUANDO SIETE IN VOLO: AGLIO E CIPOLLE, PER OVVI MOTIVI DI ALITO. MA ANCHE CAFFE', BEVANDE GASSATE, FAGIOLI E PISELLI E LA FRUTTA DISIDRATATA CHE POTREBBE SCATENARE UN ATTACCO D’ASMA – SE APRITE UN SACCHETTINO DI ARACHIDI POTERSTE METTERE A RISCHIO LA VITA DELLE PERSONE, PERCHÉ…
QUANDO SI ALZA LA TEMPERATURA SI ABBASSA LA PRESSIONE – CAUSE, SINTOMI, CONSIGLI E RIMEDI PER CHI COMBATTE CON LA PRESSIONE BASSA: UNA SALA ALIMENTAZIONE, UNA CORRETTA IDRATAZIONE DELL’ORGANISMO, UNA REGOLARE ATTIVITÀ FISICA, E LA NON ESPOSIZIONE AL SOLE NELLE ORE PIÙ CALDE DELLA GIORNATA AIUTANO A DIFENDERSI – MA SE ARRIVA IL CROLLO È NECESSARIO…