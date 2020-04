UNA SUP-POSTA PER SARA CUNIAL – UN LETTORE CI SCRIVE: “LA NOSTRA DEPUTATA NO VAX DEL GRUPPO MISTO, EX M5S, NON PAGA DELLA SUA SCAMPAGNATA DI PASQUETTA A OSTIA, HA TROVATO IL MODO DI FARSI INTERVISTARE DA ''REPUBBLICA'' PER FAR SAPERE A TUTTI CHE DENUNCERÀ I VIGILI CHE L’HANNO FERMATA PER AVERE DIFFUSO IL SUO NOME. QUEI VIGILI ANDREBBERO RINGRAZIATI PER IL SERVIZIO CHE HANNO RESO AL PAESE E ALLE PROSSIME ELEZIONI…”