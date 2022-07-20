FLASH - CHE CI FACEVA TA-ROCCO CASALINO, POCHI MINUTI, FA DAVANTI A UN NOTO NEGOZIO DI TAPPETI DEL CENTRO DI ROMA? STAVA PER CASO CERCANDO UN NUOVO LAVORO? AH SAPERLO...-
FLASH - CHE CI FACEVA TA-ROCCO CASALINO, POCHI MINUTI, FA DAVANTI A UN NOTO NEGOZIO DI TAPPETI DEL CENTRO DI ROMA? STAVA PER CASO CERCANDO UN NUOVO LAVORO? AH SAPERLO...-
ERDOGAN RIPAGA PUTIN CON LA SUA MONETA – AL VERTICE BILATERALE DI TEHERAN, IL “SULTANO” TURCO HA FATTO ASPETTARE “MAD VLAD” PER QUASI UN MINUTO, DA SOLO IN UNA STANZA – LE RIPRESE EFFETTUATE PRIMA DELL’INCONTRO MOSTRANO PUTIN CHE SI AGITA, MUOVE I PIEDI E LA BOCCA NERVOSO, PRIMA DELL’ARRIVO DEL PRESIDENTE TURCO. ERA L’ANSIA O LA MISTERIOSA MALATTIA DI CUI SI VOCIFERA DA MESI? FORSE ERA SOLO INCAZZATO PER ESSERE STATO OGGETTO DELLA PRESSIONE CHE DI SOLITO RISERVA LUI AGLI ALTRI LEADER…
FISCO D’ORO – TIZIANO FERRO È SOLO L’ULTIMO VIP A ESSERE ALLERGICO ALLE TASSE: DA VALENTINO ROSSI A EZIO GREGGIO, DA ANNA OXA A BRIATORE. L’UNICA CHE NON SE L’È CAVATA SOLTANTO PAGANDO È STATA SOPHIA LOREN, CHE NEL 1982 FINÌ IN CARCERE PER 17 GIORNI. 40 ANNI DOPO LA CASSAZIONE SI “SCUSÒ”: ERA COLPA DEL COMMERCIALISTA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 86.067 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 120.683) 157 MORTI (IERI 176), CON 380.12 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 22,6% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 62 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 3 IN MENO DI IERI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA VENETO E CAMPANIA…