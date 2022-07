ERDOGAN RIPAGA PUTIN CON LA SUA MONETA – AL VERTICE BILATERALE DI TEHERAN, IL “SULTANO” TURCO HA FATTO ASPETTARE “MAD VLAD” PER QUASI UN MINUTO, DA SOLO IN UNA STANZA – LE RIPRESE EFFETTUATE PRIMA DELL’INCONTRO MOSTRANO PUTIN CHE SI AGITA, MUOVE I PIEDI E LA BOCCA NERVOSO, PRIMA DELL’ARRIVO DEL PRESIDENTE TURCO. ERA L’ANSIA O LA MISTERIOSA MALATTIA DI CUI SI VOCIFERA DA MESI? FORSE ERA SOLO INCAZZATO PER ESSERE STATO OGGETTO DELLA PRESSIONE CHE DI SOLITO RISERVA LUI AGLI ALTRI LEADER…