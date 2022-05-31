FLASH! DICONO CHE A VOLTE LE EREDITA' SIANO INGOMBRANTI. DICONO CHE UNA STAR DEL CINEMA NON RIESCA A FARE CASSA CON UNA VILLA A CAPRI. E CHE SIA CONVINTA CHE GLI PORTI SFORTUNA. PER VIA DI UN MATRIMONIO INFELICE LI' CELEBRATO. DICONO (DA "VANITY FAIR")

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media e tv

CALCUTTA HA PICCHIATO DE LEO PER LA DONNA CHE HA FATTO CAUSA A MORGAN PER STALKING? SECONDO UN TESTIMONE DELLA RISSA DE LEO SI SAREBBE AVVICINATO A CALCUTTA E ALLA SUA FIDANZATA COMINCIANDO A INFASTIDIRLI PARLANDO DI MORGAN. LA FIDANZATA DELL’AUTORE DI “PESTO" È ANGELICA SCHIATTI, LA EX DI MORGAN (CHE HA DENUNCIATO IL CANTANTE PER STALKING). O, ALMENO, COSÌ DICEVA DE LEO, PRENDENDOLI IN GIRO. A QUEL PUNTO, CALCUTTA… - I POST (POI CANCELLATI) DI MORGAN E IL SILENZIO DI CALCUTTA

politica

IL SACCHEGGIO È SALPATO! - LA PRIMA NAVE CARGO È PARTITA DA MARIUPOL ED È DIRETTA VERSO LA RUSSIA: "MAD VLAD" STA PORTANDO VIA DALL'UCRAINA 2,5 MILA TONNELLATE DI ACCIAIO - SALVINI DIMOSTRA DI NON AVER CAPITO UNA MAZZA E TWITTA, TUTTO FELICE: "BENE, LE ARMI PIÙ POTENTI SONO DIALOGO E DIPLOMAZIA, L’IMPEGNO PER LA PACE VALE PIÙ DI QUALSIASI CRITICA" (MA È CONTENTO PERCHÉ I RUSSI DEPREDANO GLI UCRAINI? CHI GLI CONSIGLIA COSA SCRIVERE?) - DRAGHI DA BRUXELLES: "SALVINI A MOSCA? LA NOSTRA POSIZIONE NON CAMBIA" - VIDEO

business

SI FA PRESTO A DIRE RETE UNICA - ORA CHE IL PIANO È STATO FIRMATO DA TIM, CDP, OPEN FIBER E DAI DUE FONDI COINVOLTI, OSSIA KKR E MACQUARIE, COMINCIA IL BELLO: ANDRANNO DEFINITI, IN SERIE, IL PERIMETRO, LE VALUTAZIONI, LA GOVERNANCE, I DIPENDENTI. ALTRO TEMA CALDO SARÀ IL VALORE DELL'INFRASTRUTTURA: SI GUARDA A UNA MEDIA DI 19-20 MILIARDI, L'ESBORSO DI CDP DIPENDERÀ ANCHE DAL DEBITO CHE SARÀ GIRATO - SI DEVE CHIUDERE ENTRO IL 31 OTTOBRE. I SINDACATI SONO PERÒ SUL PIEDE DI GUERRA: UNO SCIOPERO A TIM È PREVISTO PER IL 21 DI GIUGNO

cronache

sport

“QUANDO IL PISA HA SEGNATO IL GOL CHE CI HA PORTATO AI SUPPLEMENTARI HO PENSATO ALLA BATTUTA DI POZZETTO: “NON RIUSCIREMO MAI A VENIRE IN SERIE A!" – LE LACRIME DEL “CONDOR” GALLIANI, AD DEL MONZA: “COME HO ESULTATO? HO PIANTO, ERO FUORI DI TESTA, HO CHIESTO A FININVEST SE NELLA COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE SONO PREVISTE LE VISITE PSICHIATRICHE. ANCHE QUANDO ERO IN TERAPIA INTENSIVA CON IL 50% DI POSSIBILITÀ DI NON FARCELA PENSAVO AL MONZA. QUESTO SONO IO…” – VIDEO

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