CALCUTTA HA PICCHIATO DE LEO PER LA DONNA CHE HA FATTO CAUSA A MORGAN PER STALKING? SECONDO UN TESTIMONE DELLA RISSA DE LEO SI SAREBBE AVVICINATO A CALCUTTA E ALLA SUA FIDANZATA COMINCIANDO A INFASTIDIRLI PARLANDO DI MORGAN. LA FIDANZATA DELL’AUTORE DI “PESTO" È ANGELICA SCHIATTI, LA EX DI MORGAN (CHE HA DENUNCIATO IL CANTANTE PER STALKING). O, ALMENO, COSÌ DICEVA DE LEO, PRENDENDOLI IN GIRO. A QUEL PUNTO, CALCUTTA… - I POST (POI CANCELLATI) DI MORGAN E IL SILENZIO DI CALCUTTA