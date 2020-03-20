UN GALLIANI NEL POLLAIO - “IL MILAN? NON SOPPORTO LA GENTE CHE VA VIA E SPIEGA SUI GIORNALI COME SI DOVREBBE FARE. SE ESCI, DEVI STARE ZITTO” – ''SONO CHIUSO IN CASA A VEDERE PARTITE DEL MILAN E DI TENNIS DEL PASSATO. SCUDETTO? NO AI PLAYOFF – E SUI TAGLI AI COMPENSI DEI CALCIATORI: CI SI AFFIDI A UNA SOCIETA’ DI REVISIONE. IL CALCIO PERDERÀ ALLA FINE IL 5, IL 10, IL 15? E IL TAGLIO DOVRÀ ESSERE DEL 5, DEL 10 O DEL 15…" - L'ELOGIO ALL'ATALANTA
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO