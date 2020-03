UN GALLIANI NEL POLLAIO - “IL MILAN? NON SOPPORTO LA GENTE CHE VA VIA E SPIEGA SUI GIORNALI COME SI DOVREBBE FARE. SE ESCI, DEVI STARE ZITTO” – ''SONO CHIUSO IN CASA A VEDERE PARTITE DEL MILAN E DI TENNIS DEL PASSATO. SCUDETTO? NO AI PLAYOFF – E SUI TAGLI AI COMPENSI DEI CALCIATORI: CI SI AFFIDI A UNA SOCIETA’ DI REVISIONE. IL CALCIO PERDERÀ ALLA FINE IL 5, IL 10, IL 15? E IL TAGLIO DOVRÀ ESSERE DEL 5, DEL 10 O DEL 15…" - L'ELOGIO ALL'ATALANTA