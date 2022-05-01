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“VOLEVA VERAMENTE FARGLI MALE, È EVIDENTE” - CRUCIANI DÀ LA SUA VERSIONE DELLA RISSA STRACULT TRA SGARBI E MUGHINI AL “MAURIZIO COSTANZO SHOW”: “È STATA UNA COSA STRAORDINARIA. GIAMPIERO È IL NOSTRO WILL SMITH” - “SONO STATO PRESO ALLA SPROVVISTA. MUGHINI AL PRIMO ‘IMBECILLE’ DI SGARBI NON HA RISPOSTO: È SCATTATO COME UN SERPENTE, PASSANDO SUBITO ALLE MANI. DURANTE LA PUBBLICITÀ GLI HO DETTO: ‘BASTA. STAI FACENDO UNA CAZZATA’ E LUI HA DESISTITO” - “IL PARADOSSO È CHE POCO DOPO ESSERSI RESO PROTAGONISTA DI QUESTA SCENA, MUGHINI SI È MESSO A…

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IL CULO E’ UNA COSA SERIA - COSTANTINO DELLA GHERARDESCA RACCONTA LA SUA EDUCAZIONE SENTIMENTALE: “UNA VOLTA, PIÙ DI VENT’ANNI FA, ROBERTO D’AGOSTINO MI PRESE DA PARTE E MI DISSE: “TU SEI FROCIO, NON TI MISCHIARE CON QUESTI GAY”. È UNA DISTINZIONE CHE A MOLTE PERSONE SFUGGE DEL TUTTO. UN FROCIO PUNTA A DISSIPARE SENZA RIMORSI CAPITALI PROPRI E ALTRUI. UN GAY SOGNA UN BRAVO MARITO E UNA PROLE NUMEROSA. LORO RISPARMIANO PER GARANTIRE UN FUTURO AI PROPRI FIGLI. NOI SPERPERIAMO IN GIOIELLI CONVINTI CHE CI FARANNO RIMORCHIARE I GIOVANI FIGLI DI QUALCUN ALTRO. LORO COLLEZIONANO UTERI DA FECONDARE, NOI..."

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“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO  GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”