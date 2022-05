CAFONALISSIMO DEL DAVID! - AL RED CARPET DI CINECITTÀ PER GLI "OSCAR ITALIANI" TUTTI SBAVANO PER SABRINONA FERILLI, IN LUNGO NERO CON MANICHE DI VELO IN TINTA. POI ARRIVA MANUEL AGNELLI CON SGUARDO DA SCIUPAFEMMINE, IL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO, COME SEMPRE SERISSIMO, GABRIELE MAINETTI, LA GNOCCHISSIMA MIRIAM LEONE, LUISA RANIERI, MANO NELLA MANO CON LUCA ZINGARETTI, UNA SOPRENDENTE AURORA GIOVINAZZO IN PIZZO MONOSPALLA E… - FOTO