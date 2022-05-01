FLASH! - “NON È STATO AFFONDATO, È STATO PROMOSSO A SOTTOMARINO”, DICE VLADIMIR PUTIN A PROPOSITO DELL’INCROCIATORE MOSKVA, AFFONDATO DAGLI UCRAINI, IN UN MEME POSTATO DA CORRADO GUZZANTI” (DA “OGGI”)-
FLASH! - “NON È STATO AFFONDATO, È STATO PROMOSSO A SOTTOMARINO”, DICE VLADIMIR PUTIN A PROPOSITO DELL’INCROCIATORE MOSKVA, AFFONDATO DAGLI UCRAINI, IN UN MEME POSTATO DA CORRADO GUZZANTI” (DA “OGGI”)-
“VOLEVA VERAMENTE FARGLI MALE, È EVIDENTE” - CRUCIANI DÀ LA SUA VERSIONE DELLA RISSA STRACULT TRA SGARBI E MUGHINI AL “MAURIZIO COSTANZO SHOW”: “È STATA UNA COSA STRAORDINARIA. GIAMPIERO È IL NOSTRO WILL SMITH” - “SONO STATO PRESO ALLA SPROVVISTA. MUGHINI AL PRIMO ‘IMBECILLE’ DI SGARBI NON HA RISPOSTO: È SCATTATO COME UN SERPENTE, PASSANDO SUBITO ALLE MANI. DURANTE LA PUBBLICITÀ GLI HO DETTO: ‘BASTA. STAI FACENDO UNA CAZZATA’ E LUI HA DESISTITO” - “IL PARADOSSO È CHE POCO DOPO ESSERSI RESO PROTAGONISTA DI QUESTA SCENA, MUGHINI SI È MESSO A…
MAI PIU' SENZA "LELLO IL SENSITIVO"! - IL SINDACO DI SORRENTO MASSIMO COPPOLA VOLEVA IN SQUADRA RAFFAELE GUIDA, DETTO "LELLO IL SENSITIVO": "LO AVEVO SCELTO PER I SUOI CONTATTI" (ULTRATERRENI?) - IL CARTOMANTE-VEGGENTE COMUNQUE HA RIFIUTATO: PARE CHE ABBIA ALTRI IMPEGNI ISTITUZIONALI IN VISTA (DI QUESTI TEMPI GLI STREGONI SERVONO COME IL PANE) - VIDEO
OCCHIO ALLO SPREAD! - ANCHE OGGI IL DIFFERENZIALE TRA BTP ITALIANI E BUND TEDESCHI HA CHIUSO IN RIALZO, SFIORANDO I 200 PUNTI BASE (199,5), DOPO AVER RAGGIUNTO IERI IL PUNTO PIÙ ALTO DA GIUGNO 2020 - L’EFFETTO DRAGHI NON BASTA A COMPENSARE I TIMORI SU UNA STRETTA MONETARIA DELLA BCE E SULL’INFLAZIONE
IL CULO E’ UNA COSA SERIA - COSTANTINO DELLA GHERARDESCA RACCONTA LA SUA EDUCAZIONE SENTIMENTALE: “UNA VOLTA, PIÙ DI VENT’ANNI FA, ROBERTO D’AGOSTINO MI PRESE DA PARTE E MI DISSE: “TU SEI FROCIO, NON TI MISCHIARE CON QUESTI GAY”. È UNA DISTINZIONE CHE A MOLTE PERSONE SFUGGE DEL TUTTO. UN FROCIO PUNTA A DISSIPARE SENZA RIMORSI CAPITALI PROPRI E ALTRUI. UN GAY SOGNA UN BRAVO MARITO E UNA PROLE NUMEROSA. LORO RISPARMIANO PER GARANTIRE UN FUTURO AI PROPRI FIGLI. NOI SPERPERIAMO IN GIOIELLI CONVINTI CHE CI FARANNO RIMORCHIARE I GIOVANI FIGLI DI QUALCUN ALTRO. LORO COLLEZIONANO UTERI DA FECONDARE, NOI..."
IL BARONE RAMPANTE - CHE FINE HA FATTO FRANCO CAUSIO? L'EX GIOCATORE DELLA JUVE, SOPRANNOMINATO IL "BARONE", DA RAGAZZO HA FATTO ANCHE IL GARZONE DA UN BARBIERE, SI È SPOSATO DUE VOLTE (ANCHE CON UNA BRASILIANA) E HA AVUTO TRE FIGLI: UNO HA PURE FATTO IL CALCIATORE - L'AVVOCATO AGNELLI, IL MONDIALE, LO SCOPONE CON PERTINI, IL RAPPORTO CON BEARZOT: OGGI CAUSIO HA 73 ANNI E DOPO IL RITIRO SI È COSTRUITO UNA NUOVA VITA A UDINE COME… - FOTO
CAFONALISSIMO DEL DAVID! - AL RED CARPET DI CINECITTÀ PER GLI "OSCAR ITALIANI" TUTTI SBAVANO PER SABRINONA FERILLI, IN LUNGO NERO CON MANICHE DI VELO IN TINTA. POI ARRIVA MANUEL AGNELLI CON SGUARDO DA SCIUPAFEMMINE, IL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO, COME SEMPRE SERISSIMO, GABRIELE MAINETTI, LA GNOCCHISSIMA MIRIAM LEONE, LUISA RANIERI, MANO NELLA MANO CON LUCA ZINGARETTI, UNA SOPRENDENTE AURORA GIOVINAZZO IN PIZZO MONOSPALLA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“I VACCINI CINESI SONO MENO PERFORMANTI E PROTEGGONO MENO DALLE VARIANTI” - L'IMMUNOLOGO LUCA GUIDOTTI CI SPIEGA PERCHÉ IN OCCIDENTE ABBIAMO RIACQUISTATO LA LIBERTÀ MENTRE IN CINA STANNO SCATTANDO NUOVI LOCKDOWN: “POSSONO PERMETTERSI DI STARE CHIUSI PERCHÉ SFRUTTANO UN MODELLO IRRIPRODUCIBILE IN SISTEMI DEMOCRATICI. MA IN UN MONDO GLOBALIZZATO I PROBLEMI CINESI SONO ANCHE I NOSTRI” – “STIAMO FACENDO LA QUARTA DOSE USANDO IL PRIMO VACCINO CHE HA ABBASSATO LE OSPEDALIZZAZIONI, MA…”