emilio fede la confessione EMILIO Fede
FLASH! - MA QUESTA FOTO POSTATA OGGI DA EMILIO FEDE SU FACEBOOK?-
FLASH - 2022, SI RITORNA ALLA BASE: DOPO IL RITORNO DI FIAMMA TRA BELEN E STEFANO DE MARTINO, GIRA VOCE DI UN "REVIVAL" D'AMORE TRA MICHELLE HUNZIKER E IL SUO EX MARITO, EROS RAMAZZOTTI...
COME MAI VITTORIO SGARBI, A "UN GIORNO DA PECORA", HA AFFOSSATO IL SOGNO DI SALIRE AL COLLE DI BERLUSCONI ANNUNCIANDO A DESTRA E A MANCA CHE LA SUA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO E' IN DIFFICOLTÀ? PARE CHE UN ESPONENTE FORZISTA ABBIA SUSSURRATO AL CAV: “MA COME SI FA AD ANDARE A CACCIA DI VOTI CON SGARBI, INVISO ANCHE A SE STESSO?" - L’ARZILLO VECCHIETTO DI ARCORE PARE ABBIA CONVENUTO: “HAI RAGIONE, VITTORIO È UN COJONE, TUTTO FUMO”. MA QUANDO LA CRITICA DEL CAV E' ARRIVATA ALL'ORECCHIO DI SGARBI, AL “CRITICO D’URTO” È PARTITO L’EMBOLO…
CHE TIM PASSA PER LA TESTA DI LABRIOLA – DOPO LO SCORPORO, IL FUTURO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TELECOM POTREBBE USARE LA SOCIETÀ DEI SERVIZI "SERVICECO", PER DELLE "PARTNERSHIP". IL MODELLO È QUELLO DI TIM BRASIL: SIGLARE ALLEANZE PER OFFERTE INTEGRATE, FACENDOSI REMUNERARE DAI PARTNER (IL CONTRARIO DI QUANTO FATTO CON DAZN)
IL RONALDO FURIOSO – C’È GIÀ ARIA DI DIVORZIO TRA CR7 E IL MANCHESTER UNITED: I SUOI RAPPRESENTANTI SI SAREBBERO INCONTRATI CON I VERTICI DEL CLUB PER DISCUTERE LA POSSIBILE RESCISSIONE DEL CONTRATTO AL TERMINE DELLA STAGIONE, SE I “RED DEVILS” NON DOVESSERO QUALIFICARSI PER LA CHAMPIONS LEAGUE – LA SCORSA SETTIMANA IL PORTOGHESE AVEVA RILASCIATO UN’INTERVISTA DOVE DICEVA DI NON ESSERE TORNATO ALL'OLD TRAFFORD "PER ARRIVARE AL SETTIMO POSTO IN CLASSIFICA"...
CAFONALINO - DEBUTTA A TEATRO SANTINO FIORILLO. L'AUTODICHIARATOSI "ESPERTO" DI "GOSSIP VINTAGE" PROTAGONISTA DI UNO SPETTACOLO CURATO DA PINO STRABIOLI ALL'OFF/OFF DI ROMA - PRESENTI ROSSELLA BRESCIA, ENRICA BONACCORTI, BARBARA ALBERTI, STEFANIA ORLANDO, FABIO CANINO, SIMONE DI PASQUALE, IMMA BATTAGLIA ED EVA GRIMALDI, APPENA USCITA DAL GF VIP... - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA: SI PUÒ SCOPARE, MA NON BACIARE – MELANIA RIZZOLI: “FINCHÉ CIRCOLA LA VARIANTE OMICRON IL BACIO SULLA BOCCA È DIVENTATO, DAL PUNTO DI VISTA INFETTIVO, PIÙ RISCHIOSO DI UN RAPPORTO SESSUALE OCCASIONALE SENZA CONTATTO LABIALE. LA SALIVA È LA VIA DI TRASMISSIONE PIÙ DIRETTA DEL COVID, IN QUANTO IL VIRUS VIVE E SI RIPRODUCE NELLE CELLULE DELLA MUCOSA ORALE, FARINGEA E NASALE, SENZA SPOSTARSI DAL…”