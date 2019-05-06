FLASH! - CARO DAGO, DA QUANDO GRETA È SBARCATA IN ITALIA PER PARLARCI DI RISCALDAMENTO GLOBALE CON TUTTI I GRETINI AL SEGUITO, NON C'È PIÙ STATO UN GIORNO CALDO. ANZI, DA 60 ANNI NON SI REGISTRAVA UN MAGGIO COSÌ FREDDO!-
FLASH! - CARO DAGO, DA QUANDO GRETA È SBARCATA IN ITALIA PER PARLARCI DI RISCALDAMENTO GLOBALE CON TUTTI I GRETINI AL SEGUITO, NON C'È PIÙ STATO UN GIORNO CALDO. ANZI, DA 60 ANNI NON SI REGISTRAVA UN MAGGIO COSÌ FREDDO!-
SPOSTANDO IL BARATRO UN PO' PIÙ IN LÀ: COME DAGO-ANTICIPATO, IL MATRIMONIO DI PAMELA PRATI E DELL'INESISTENTE MARCO CALTAGIRONE È STATO RINVIATO! PAMELA PERRICCIOLO A ''OGGI'' SMENTISCE LO STESSO (FINTO) CALTAGIRONE E LA MICHELAZZO, CHE DALLA D'URSO AVEVANO RIBADITO L'8 MAGGIO: ''MARCO SI TROVA ALL'ESTERO'' (ANCORA??), ''STA TORNANDO IN ITALIA PER STARLE ACCANTO, PAMELA STA MALE E HA PERSO CHILI, HA BISOGNO DI RIPOSARE. LA DATA…''
ERDOGAN HA PERSO? ALLORA SI RIVOTA – LA COMMISSIONE ELETTORALE SUPREMA TURCA ACCOGLIE IL RICORSO DEL “SULTANO”: LE ELEZIONI PER IL SINDACO DI ISTANBUL SI RIPETERANNO IL 23 GIUGNO – IL PARTITO REPUBBLICANO (DA CUI VIENE IL PRIMO CITTADINO ELETTO IMAMOGLU) PROTESTA: “È PURA DITTATURA”
I DID IT... HUAWEI – COME HA FATTO L’AZIENDA CINESE A DIVENTARE IL LEADER GLOBALE DELLE RETI MONDIALI? NATA NEL 1987, SOLTANTO L’ANNO SCORSO HA INVESTITO 15 MILIARDI DI DOLLARI E POTREBBE PRESTO DIVENTARE IL PRIMO PRODUTTORE DI CELLULARI. I CINESI SANNO CHE GESTIRE L’INFRASTRUTTURA SIGNIFICHERÀ DOMINARE IL MONDO – LO SPEZZATINO DEL MONOPOLIO DELLA BELL E LA PARABOLA DI MOTOROLA: COME GLI USA SONO STATI FREGATI
“VI TIRIAMO UNA BOMBA” – CI RISIAMO: LA RAGGI ASSEGNA UNA CASA POPOLARE A UN'ALTRA FAMIGLIA ROM A CASAL BRUCIATO E I CITTADINI SI INCAZZANO – È ARRIVATO UN NUCLEO COMPOSTO DA 14 PERSONE (SIC!) PROVENIENTI DAL CAMPO “LA BARBUTA”, CHE ANDRANNO A STARE NELLO STESSO APPARTAMENTO – I (NON PIÙ) NOMADI: “ABBIAMO PAURA”, E I RESIDENTI CHIAMANO CASAPOUND – VIDEO
ANVEDI “RINGHIO” COME RINGHIA – IL MILAN SUPERA IL BOLOGNA E AGGANCIA LA ROMA (A MENO TRE DALL'ATALANTA) MA A TENER BANCO E' L'INCREDIBILE LITE TRA GATTUSO E BAKAYOKO - IL TECNICO INVITA IL CENTROCAMPISTA A SCALDARSI, LUI CHIEDE TEMPO E QUANDO "RINGHIO" LO FA RIACCOMODARE IN PANCHINA, IL FRANCESE LO MANDA A QUEL PAESE: “FUCK OFF MAN” - GATTUSO A MUSO DURO: "CI VEDIAMO A FINE PARTITA” – E NEL DOPO GARA: "ANCHE IO HO LITIGATO CON MOLTI TECNICI. IL VAFFA CI STA, POI NE DISCUTEREMO FACCIA A FACCIA NELLO SPOGLIATOIO" - VIDEO
L’OPUS DEI POPOLI – CAFONALINO: AL CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA SI METTE IN SCENA L’OMELIA “AMARE IL MONDO APPASSIONATAMENTE”, PRONUNCIATA DAL FONDATORE DELL’OPUS DEI JOSEMARÍA ESCRIVÀ, LETTA DA EDOARDO DE ANGELIS, NERI MARCORÈ E TOSCA – ALLA SERATA, CONDOTTA DA FLAVIO INSINNA, GRAN SFILATA DI STELLE D'ANTAN: LINO BANFI, GINA LOLLOBRIGIDA, MASSIMO RANIERI, TONY RENIS E…
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’ORA DELL’INFARTO – NELL’ARCO DELLE VENTIQUATTRO ORE CI SONO DEI MOMENTI CHE SONO PIÙ A RISCHIO DI ALTRI A CAUSA DELL’AUMENTO DEL LAVORO DEL CUORE: DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO, INFATTI, SI HA UNA IPER-STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E DELLA FREQUENZA CARDIACA…