6 mag 2019 20:37

FLASH! - CARO DAGO, DA QUANDO GRETA È SBARCATA IN ITALIA PER PARLARCI DI RISCALDAMENTO GLOBALE CON TUTTI I GRETINI AL SEGUITO, NON C'È PIÙ STATO UN GIORNO CALDO. ANZI, DA 60 ANNI NON SI REGISTRAVA UN MAGGIO COSÌ FREDDO!