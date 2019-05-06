FLASH! - CARO DAGO, DA QUANDO GRETA È SBARCATA IN ITALIA PER PARLARCI DI RISCALDAMENTO GLOBALE CON TUTTI I GRETINI AL SEGUITO, NON C'È PIÙ STATO UN GIORNO CALDO. ANZI, DA 60 ANNI NON SI REGISTRAVA UN MAGGIO COSÌ FREDDO!

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ANVEDI “RINGHIO” COME RINGHIA – IL MILAN SUPERA IL BOLOGNA E AGGANCIA LA ROMA (A MENO TRE DALL'ATALANTA) MA A TENER BANCO E' L'INCREDIBILE LITE TRA GATTUSO E BAKAYOKO - IL TECNICO INVITA IL CENTROCAMPISTA A SCALDARSI, LUI CHIEDE TEMPO E QUANDO "RINGHIO" LO FA RIACCOMODARE IN PANCHINA, IL FRANCESE LO MANDA A QUEL PAESE: “FUCK OFF MAN” -  GATTUSO A MUSO DURO: "CI VEDIAMO A FINE PARTITA” – E NEL DOPO GARA: "ANCHE IO HO LITIGATO CON MOLTI TECNICI. IL VAFFA CI STA, POI NE DISCUTEREMO FACCIA A FACCIA NELLO SPOGLIATOIO" - VIDEO

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