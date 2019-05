DON’T GO HUAWEI! – VODAFONE HA SCOPERTO UNA “PORTA D’ACCESSO” IN UN ROUTER DELL'AZIENDA CINESE, CHE QUALCHE ANNO FA È FINITO IN DECINE DI MIGLIAIA DI FAMIGLIE E AZIENDE ITALIANE – LA “BACKDOOR” NON SAREBBE MAI STATA ATTIVATA DA HUAWEI, CHE NON ERA IN GRADO DI ENTRARE DENTRO I DISPOSITIVI DA REMOTO, MA NON È CHE HA RAGIONE TRUMP, E CHE I CINESI POTRANNO SPIARCI TRAMITE LE RETI 5G?