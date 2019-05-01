FLASH! - LE IMMAGINI DI MARINA E PIERSILVIO BERLUSCONI IN VISITA AL PADRE, OGGI ALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE...-
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IL “SOLE” BRUCIA NAPOLETANO – L’ASSEMBLEA DEL QUOTIDIANO DI CONFINDUSTRIA APPROVA L’AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO TREU, BENEDINI E L’EX DIRETTORE, CHE RISCHIA DI DOVER RIMBORSARE ALMENO 4,6 MILIONI ALLA SOCIETÀ PER LO SCANDALO DELLE COPIE GONFIATE – IL PRESIDENTE GARRONE HA CHIESTO DI “MONITORARE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE” DI NAPOLETANO, CHE QUANDO È STATO INDAGATO SI SAREBBE APERTO UN TRUST NEL PARADISO FISCALE DI JERSEY…
“NON INTERFERITE IN VENEZUELA O CI SARANNO CONSEGUENZE GRAVI” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV CHIAMA POMPEO PER DISCUTERE DELLA CRISI VENEZUELANA E LO AVVERTE: “NON VI IMMISCHIATE”, DOPO CHE IL SEGRETARIO DI STATO AVEVA PAVENTATO UN INTERVENTO MILITARE USA – GLI SCONTRI DI IERI, CON I BLINDATI DI MADURO SULLA FOLLA, HANNO FATTO UN MORTO E 59 FERITI
DON’T GO HUAWEI! – VODAFONE HA SCOPERTO UNA “PORTA D’ACCESSO” IN UN ROUTER DELL'AZIENDA CINESE, CHE QUALCHE ANNO FA È FINITO IN DECINE DI MIGLIAIA DI FAMIGLIE E AZIENDE ITALIANE – LA “BACKDOOR” NON SAREBBE MAI STATA ATTIVATA DA HUAWEI, CHE NON ERA IN GRADO DI ENTRARE DENTRO I DISPOSITIVI DA REMOTO, MA NON È CHE HA RAGIONE TRUMP, E CHE I CINESI POTRANNO SPIARCI TRAMITE LE RETI 5G?
DALLA CINA CON FURORE (OMICIDA) – IL TASSISTA SI RIFIUTA DI PORTARLO A FIRENZE E IL PASSEGGERO GLI SPARA – È SUCCESSO A ROMA, IL CONDUCENTE È STATO RICOVERATO MA FORTUNATAMENTE È STATO FERITO SOLO DI STRISCIO. IL PASSEGGERO, UN CINESE DI 34 ANNI, È STATO AMMANETTATO – LO SPARO È STATO SENTITO DA ALCUNE PERSONE IN STRADA, MA A LANCIARE L’ALLARME È STATO…
MESSI, UN EXTRATERRESTRE AL CAMP NOU! IL BARCELLONA SCHIANTA IL LIVERPOOL CON SUAREZ E UNA DOPPIETTA DELLA 'PULCE' CHE FA 600 (COME CR7) – CAPELLO GONGOLA: “UN CALCIO GIOCATO A UNA VELOCITA’ SUPERSONICA” - ALL’ULTIMO RESPIRO I BLAUGRANA SI DIVORANO IL 4°GOL CON DEMBELE’, MESSI AVVERTE I SUOI IN VISTA DEL RITORNO AD ANFIELD: “NON E’ FINITA…” – BALOTELLI LA TOCCA PIANO: "PER IL BENE DEL CALCIO, NON PARAGONATE PIU' LEO AL 7 DELLA JUVE" - VIDEO
L’AMBRA FURIOSA SI ABBATTE SUL CONCERTONE – ALLA CONFERENZA STAMPA DEL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO LA CONDUTTRICE SI INCAZZA PER LE POLEMICHE SULLA SCARSA RAPPRESENTANZA FEMMINILE: “È STATA FATTA UNA SELEZIONE SULLA MUSICA. NON HO CONTATO QUANTE DONNE CI SONO. SE QUESTA È UNA RADIOGRAFIA DEL PAESE VUOL DIRE CHE I PROBLEMI SONO A MONTE” – VIDEO
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’OLIO DI LUNGA VITA – NON BANDITE L’ORO VERDE DALLE VOSTRE TAVOLE: UN CUCCHIAIO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA AIUTA A PREVENIRE E COMBATTERE I TUMORI INTESTINALI – MELANIA RIZZOLI: “TUTTO MERITO DELL’ACIDO OLEICO UNA SOSTANZA IN GRADO DI REGOLARE LA PROLIFERAZIONE CELLULARE E CHE E' BENEFICO PER SPEGNERE LE INFIAMMAZIONI INTESTINALI RESPONSABILI DELLO SVILUPPO DEL CANCRO”