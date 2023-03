VENGHINO SIGNORI, VENGHINO: LA FERRARI PERDE PEZZI E CERCA DISPERATAMENTE NUOVI INGEGNERI! LA PROVA? L’AD, BENEDETTO VIGNA, HA PUBBLICATO UN ANNUNCIO SU LINKEDIN PER IL RUOLO DI “SENSOR APPLICATION ENGINEER” E VIENE PERCULATO SUI SOCIAL PER LA SCELTA. MA IN MOLTI FANNO NOTARE L’OVVIO: SE HAI BISOGNO DI TROVARE LAVORATORI, METTI UN ANNUNCIO SU UN SITO NATO PER QUELLO. IL PROBLEMA, SEMMAI, È IL PERCHÉ LO FANNO: I VECCHI INGEGNERI STANNO SCAPPANDO A GAMBE LEVATE DA MARANELLO!