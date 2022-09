12 set 2022 13:16

FLASH! – CHI VUOLE INCONTRARE LA EX SIGNORA TOTTI PUÒ PASSARE DALLA BUVETTE DI VIA VITTORIA, A ROMA: LÌ ILARY BLASI SI INCONTRA SPESSO PER UN TÈ CON L’AMICA MICHELLE HUNZIKER. LE DUE HANNO IN COMUNE LA STESSA AGENTE, GRAZIELLA LOPEDOTA, E LA STESSA PARRUCCHIERA, ALESSIA SOLIDANI, MENZIONATA DA TOTTI COME IL TRAMITE TRA L’EX LETTERINA E I SUOI UOMINI MISTERIOSI