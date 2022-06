LE CANCELLERIE EUROPEE HANNO MESSO NEL MIRINO LA PRESIDENTE DELLA BCE, CHRISTINE LAGARDE, CHE FA TREMARE GLI SPREAD OGNI VOLTA CHE PARLA – ANCHE MACRON, SUO DANTE CAUSA, L'HA CHIAMATA PER RIFARLE LA MESSA IN PIEGA – I TEDESCHI SULLA LINEA DRAGHI: PER ABBASSARE L’INFLAZIONE SERVE IL TETTO AL PREZZO DEL GAS – L’UNICO IN GRADO DI FAR SEDERE AL TAVOLO DEI NEGOZIATI PUTIN È PAPA FRANCESCO (ECCO IL MOTIVO DELLE SUE DICHIARAZIONI CONTRO LA NATO) - IL CANALE DIPLOMATICO TRA PAROLIN E LAVROV - CRESCE L'INSOFFERENZA DEI CITTADINI EUROPEI PER ZELENSKY CHE CON ARROGANZA PRETENDE CHE L'OCCIDENTE LO ASSECONDI IN TUTTO: IL SONDAGGIO RISERVATO