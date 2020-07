15 lug 2020 18:30

FLASH! – NUOVI ORIZZONTI DI GLORIA PER FLAVIO CATTANEO: SPONSORIZZATO DA TRAVAGLIO, IL MARITO DELLA FERILLI È ENTRATO NEL CUORE DI CONTE DOPO UNA VIDEO-CALL PER LA SCELTA DELL’AD DI ALITALIA – INTANTO, IN UN ALBERGO ROMANO IL PRESIDENTE DI ENI NONCHE’ AMICA DI CATTANEO E TRAVAGLIO, LUCIA CALVOSA SI È INTRATTENUTA IN UNA ALBERGO ROMANO CON L’UOMO DELLE NOMINE DEI 5 STELLE, STEFANO BUFFAGNI, A CHIACCHIERARE DEL FUTURO DELL’ENI…