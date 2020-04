LA SITUAZIONE E’ GRAVE, ANZI GRAVINA: “L’IDEA E’ DI COMPLETARE I CAMPIONATI SE...” – IL PRESIDENTE FIGC AL “CLUB” DI SKY: “NON ABBIAMO SCADENZE. IN ARRIVO TEST PER GARANTIRE LA NEGATIVITA’ DEGLI ATLETI” – CELLINO MINACCIA: "SE SI RIPRENDERA’ NON SCHIERERO’ IL BRESCIA" - L’ATTACCO A LOTITO: "RAGLIO D'ASINO NON GIUNGE IN PARADISO”. LA SCUDISCIATA A GRAVINA: "VADA MENO IN TV"