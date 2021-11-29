FLASH! – STASERA NON PRENDETE IMPEGNI: TUTTI A CASA DI JOHN ELKANN PER UNA CENA IN ONORE DI CHRISTINE LAGARDE. LA PRESIDENTE DELLA BCE È A TORINO DOVE HA TENUTO NEL POMERIGGIO UNA LECTIO MAGISTRALIS ALL'ACCADEMIA DEI LINCEI-
FLASH! – STASERA NON PRENDETE IMPEGNI: TUTTI A CASA DI JOHN ELKANN PER UNA CENA IN ONORE DI CHRISTINE LAGARDE. LA PRESIDENTE DELLA BCE È A TORINO DOVE HA TENUTO NEL POMERIGGIO UNA LECTIO MAGISTRALIS ALL'ACCADEMIA DEI LINCEI-
DANDOLO FLASH! PERFINO LUCIANINA LITTIZZETTO DAL PIO FABIOLO FAZIO IERI SERA SI E’ INFOIATA AL COSPETTO DELLA MUTANDINA BIRICHINA RITROVATA NEI CORRIDOI RAI DI SAXA RUBRA (LA NOTIZIA E' STATA RIVELATA DAL NOSTRO DANDOLO SU DAGOSPIA) – VIDEO! LUCIANINA HA RIVOLTO UN APPELLO ALL’AD RAI FUORTES PER INDIVIDUARE L’IDENTITA’ DELLA SMUTANDATA DI "SEXY" RUBRA – IL SIPARIETTO CON CHRISTINE LAGARDE (PRESIDENTE BCE): “COSA CE NE FACCIAMO DELLE MONETINE DA 2 CENTESIMI?” - VIDEO
"MA QUALI ACCORDI: VI DENUNCIAMO" – IL PULCINO MARIO TURCO, FEDELISSIMO DI CONTE, ASFALTATO DAI BALNEARI. IL PENTASTELLATO PROMETTE UN EMENDAMENTO IN FINANZIARIA SULLE CONCESSIONI MA LA SALA ACCOGLIE CON GELO IL SUO INTERVENTO. NESSUN APPLAUSO - IL PRESIDENTE DEI BALNEARI MENA DURO: "NON VI AZZARDATE A DIRE CHE AVETE CONCORDATO UNA VIRGOLA DI QUELL'EMENDAMENTO CON CHICCHESSIA. SULLE CONCESSIONI STATE GIOCANDO CON LA NOSTRA VITA". E FINISCE TRA LE URLA
L’OPA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO - IL PROFESSOR CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÉ: “L'OFFERTA DI KKR PER TIM È UNA PONDERATA MOSSA STRATEGICA. LASCIA INTENDERE UN DISEGNO CHE PORTERÀ A UNA PROFONDA EVOLUZIONE DELLO SCENARIO, INDUSTRIALE E ISTITUZIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI DEL PAESE. NON C'ERA UN MOMENTO MIGLIORE PER UN FONDO D'INVESTIMENTO COME KKR. IL RISULTATO PIÙ PLAUSIBILE SARÀ LO SCORPORO DELLE ATTIVITÀ RETAIL E DEGLI ASSET BRASILIANI, LA CUI GOVERNANCE POTRÀ ESSERE A SUA VOLTA OGGETTO DI SCAMBIO CON VIVENDI…”
ARMA BOLLENTE – SCANDALO IN SCOZIA DOVE TRE POLIZIOTTI FUORI SERVIZIO SONO STATI BECCATI MENTRE TROMBAVANO IN UNA CASA: A BECCARE I DUE UOMINI E UNA DONNA È STATA UNA VICINA DI CHE HA RIPRESO IL MÉNAGE À TROIS E HA POI PUBBLICATO IL VIDEO SUI SOCIAL – L’INCONTRO HARD È DIVENTATO VIRALE E LA POLIZIA HA APERTO UN’INDAGINE…
LA TRUCE VITA DI ANITONA: PIU’ CHE UN TUFFO NELLA FONTANA, LE SAREBBE SERVITO UN BAGNO NELLA VASCA DI LOURDES - DALLA DOLCE VITA DI VIA VENETO ALLA CASA DI CURA DI ROCCA DI PAPA, UN DOC RACCONTA ASCESA, BEVUTE, SCOPATE E DECLINO DI ANITA EKBERG (INTERPRETATA DA MONICA BELLUCCI), LA PRIMA SEX SYMBOL "DIVORATA DALLA SUA STESSA ICONA" – LA STORIA CON AGNELLI (“LA GRANDE AVVENTURA SENTIMENTALE DELLA MIA VITA”), L'INCONTRO CON QUASIMODO E L’ODIO PER "LA DOLCE VITA": “QUEL FILM MI HA ROVINATO LA VITA” – VIDEO
CAFONALINO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI GUIDATA DA DARIO SCANNAPIECO APPROVA IL PIANO STRATEGICO 2022-24: SI PREVEDE DI IMPEGNARE RISORSE PER 65 MILIARDI, A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI ATTIVABILI PREVISTI A 128 MILIARDI - ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE C'ERANO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DANIELE FRANCO, IL PRESIDENTE DI CDP GORNO TEMPINI, FRANCESCO PROFUMO E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 7.957 NUOVI CASI E 65 DECESSI, CON 276.000 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,9% - CONTINUA L’AUMENTO DELLE DEGENZE NEGLI OSPEDALI: I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SONO +171, PER UN TOTALE DI 5.135 RICOVERATI MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO +31, PORTANDO IL TOTALE DEI MALATI PIÙ GRAVI A 669, CON 58 INGRESSI IN RIANIMAZIONE…