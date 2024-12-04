chiara ferragni giovanni tronchetti provera
UNA FERRAGNI TRA NOI? ANCHE NO! - PARE CHE LA FAMIGLIA DI GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA SIA FREDDINA SULLA RELAZIONE DEL RAMPOLLO CON LA INFLUENCER: NON VEDENDO DI BUON OCCHIO I GUAI GIUDIZIARI DI LEI E IL MONDO DEL RAP MILANESE CHE HA FREQUENTATO NEGLI ANNI DEL MATRIMONIO CON FEDEZ - CHIARA POTREBBE TROVARE UN’ALLEATA IN AFEF, DAL 2001 AL 2018 MOGLIE DI MARCO TRONCHETTI PROVERA E MATRIGNA DI GIOVANNI - SU “OGGI” LE FOTO DELLA INFLUENCER CON AFEF IN VIA DELLA SPIGA: LE DUE SI CONOSCONO DA ANNI…
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ferragni-noi-anche-no-pare-che-famiglia-giovanni-416249.htm
chiara ferragni giovanni tronchetti provera foto chi 5 CHIARA FERRAGNI CON AFEF - FOTO OGGI