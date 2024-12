FLASH! - PARE CHE GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA SIA RIUSCITO A "INTRODURRE" IN FAMIGLIA LA SUA NUOVA COMPAGNA CHIARA FERRAGNI: IERI LA COPPIA ERA ATTOVAGLIATA FELICE E CONTENTA AL RISTORANTE MILANESE "THE WILDE" INSIEME ALLE SORELLE DELL'EREDE PIRELLI (GIADA E ILARIA) E I RISPETTIVI MARITI - SECONDO "OGGI", LA FAMIGLIA DI GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA ERA STATA FREDDINA SULLA RELAZIONE DEL RAMPOLLO CON LA INFLUENCER VISTO CHE...

chiara ferragni giovanni tronchetti provera

UNA FERRAGNI TRA NOI? ANCHE NO! - PARE CHE LA FAMIGLIA DI GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA SIA FREDDINA SULLA RELAZIONE DEL RAMPOLLO CON LA INFLUENCER: NON VEDENDO DI BUON OCCHIO I GUAI GIUDIZIARI DI LEI E IL MONDO DEL RAP MILANESE CHE HA FREQUENTATO NEGLI ANNI DEL MATRIMONIO CON FEDEZ - CHIARA POTREBBE TROVARE UN’ALLEATA IN AFEF, DAL 2001 AL 2018 MOGLIE DI MARCO TRONCHETTI PROVERA E MATRIGNA DI GIOVANNI - SU “OGGI” LE FOTO DELLA INFLUENCER CON AFEF IN VIA DELLA SPIGA: LE DUE SI CONOSCONO DA ANNI…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ferragni-noi-anche-no-pare-che-famiglia-giovanni-416249.htm

chiara ferragni giovanni tronchetti provera foto chi 5 CHIARA FERRAGNI CON AFEF - FOTO OGGI