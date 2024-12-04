FLASH! - PARE CHE GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA SIA RIUSCITO A "INTRODURRE" IN FAMIGLIA LA SUA NUOVA COMPAGNA CHIARA FERRAGNI: IERI LA COPPIA ERA ATTOVAGLIATA FELICE E CONTENTA AL RISTORANTE MILANESE "THE WILDE" INSIEME ALLE SORELLE DELL'EREDE PIRELLI (GIADA E ILARIA) E I RISPETTIVI MARITI - SECONDO "OGGI", LA FAMIGLIA DI GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA ERA STATA FREDDINA SULLA RELAZIONE DEL RAMPOLLO CON LA INFLUENCER VISTO CHE...

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UNA FERRAGNI TRA NOI? ANCHE NO! - PARE CHE LA FAMIGLIA DI GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA SIA FREDDINA SULLA RELAZIONE DEL RAMPOLLO CON LA INFLUENCER: NON VEDENDO DI BUON OCCHIO I GUAI GIUDIZIARI DI LEI E IL MONDO DEL RAP MILANESE CHE HA FREQUENTATO NEGLI ANNI DEL MATRIMONIO CON FEDEZ - CHIARA POTREBBE TROVARE UN’ALLEATA IN AFEF, DAL 2001 AL 2018 MOGLIE DI MARCO TRONCHETTI PROVERA E MATRIGNA DI GIOVANNI - SU “OGGI” LE FOTO DELLA INFLUENCER CON AFEF IN VIA DELLA SPIGA: LE DUE SI CONOSCONO DA ANNI…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ferragni-noi-anche-no-pare-che-famiglia-giovanni-416249.htm

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DAGOREPORT - UN FURIOSO BEPPE GRILLO È PRONTO A TORNARE IN PISTA! SE IL FIGLIO CIRO DOVESSE ESSERE ASSOLTO NEL PROCESSO PER STUPRO, IL “SOPRAELEVATO” SI METTERÀ ALLA GUIDA DI UN NUOVO MOVIMENTO BARRICADERO CIRCONDATO DAL TRIO DI AGIT-PROP RAGGI-TONINELLI-DI BATTISTA – A GENOVA DESCRIVONO BEPPE-MAO COME FUORI DI TESTA PER LE MOSSE DI QUEL "FUOCO DI PUGLIA" LIQUIDATO COME "MAGO DI OZ": L'EX COMICO VUOLE VEDERE LA POCHETTE DAL VOLTO UMANO SCHIANTARSI ALLE ELEZIONI E DIMOSTRARE DI ESSERE LUI, E SOLO LUI, L’ANIMA E LA MENTE DEL GRILLISMO SENZA LIMITISMO… - VIDEO

DAGOREPORT – IL FUTURO DELLA RAI È APPESO AL VOTO SULLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, IN PROGRAMMA NEL WEEKEND. SE GIUSEPPE CONTE USCISSE VINCITORE, POTREBBE FINALMENTE SBLOCCARE LA PARTITA DELLE NOMINE: IL TG3 AL M5S IN CAMBIO DEL VOTO FAVOREVOLE ALLA GIANNILETTIANA SIMONA AGNES ALLA PRESIDENZA – CHIARA APPENDINO, NON CI STA: MA COME? ABBIAMO APPENA FATTO FUORI BEPPE GRILLO, E IL NOSTRO PRIMO ATTO È UN INCIUCIONE CON IL GOVERNO MELONI PER LA SPARTIZIONE DEL TELE-POTERE?… - LA SMENTITA DELL'EX SINDACA DI TORINO 

DAGOREPORT – TRA I DUE LITIGANTI SALVINI E TAJANI, LA MELONI NON GODE: LA DUCETTA TEME DI PERDERE LA TERZA GAMBA DEL GOVERNO E CHIEDE A FORZA ITALIA DI NON INFIERIRE SUL LEADER DELLA LEGA CHE, DA ANIMALE FERITO, PUÒ DIVENTARE PERICOLOSO - LA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE HA AFFOSSATO L’AUTONOMIA, ERA LA POLIZZA SCUDO DI SALVINI PER SALVARSI DAI MALUMORI DEL CARROCCIO – MA IL CHIAGNI E FOTTI DELLA STATISTA DELLA GARBATELLA CONTINUA: CON IL NO AL TERZO MANDATO DEI GOVERNATORI, SCIPPA ALLA LEGA IL VENETO E TOGLIE LA CAMPANIA A ELLY SCHLEIN (DE LUCA SI CANDIDEREBBE CON UNA LISTA CIVICA)  