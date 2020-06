FLASH! IL PROBLEMA C’E’ E SI CHIAMA LOMBARDIA. IL CORONAVIRUS NON SI FERMA. BOOM DI NUOVI POSITIVI: 402, I DECESSI SONO 21 - LA LOMBARDIA HA IL 78% DEI CASI: IN ITALIA I NUOVI CONTAGIATI NELLE ULTIME 24 ORE SONO 518, MA CON PIÙ TAMPONI. IN CALO I RICOVERATI...

Da open.online.it

coronavirus lombardia

Nella giornata di oggi, la regione Lombardia registra 21 vittime, un numero che porta il totale dei decessi a 16.222. Rispetto a ieri, 4 giugno, i nuovi casi di pazienti contagiati dal Coronavirus sono 402, per un totale di 89.526 casi che sono stati registrati in tutto il territorio regionale dall’inizio della pandemia. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 120, sono 5 in meno di eri. Il totale dei ricoverati in altri reparti è invece di 2.960, sei in più di ieri. I pazienti attualmente positivi sono 19.853: 371 in meno di ieri.

IL BOLLETTINO DEL 5 GIUGNO

Da open.online

A quasi tre mesi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia da Coronavirus in Italia, il numero totale delle vittime legate al Covid-19 è arrivato a quota 33.774 (ieri il dato era 33.689). L’incremento dei decessi è sostanzialmente in linea con quello dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 85 nuovi morti (ieri l’aumento dei decessi era di +88, il giorno prima +71). Sono i numeri contenuti nell’ultimo bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile.

ospizi lombardia 1

Prosegue intanto la diminuzione graduale del numero dei malati di Covid. Nelle ultime 24 ore, il decremento degli attualmente positivi è pari a -1.453 (ieri il dato era di –868) per un totale di 36.976 al momento positivi al tampone per l’accertamento dell’infezione (ieri il totale segnava 38.429). Considerando però un quadro d’insieme, dall’inizio del monitoraggio si sono registrati 234.531 casi totali di Covid-19 (ieri il dato era pari a 234.013).

Torna a impennarsi l’incremento dei nuovi positivi registrato nelle ultime 24 ore: +518 casi (molto in aumento rispetto a ieri quando lo stesso dato era pari a +177, e in crescita significativa anche rispetto al dato del giorno prima: +321). Dei nuovi contagi, quelli relativi alla Lombardia – la regione più duramente colpita dalla pandemia – sono +402 (ieri erano 84 ).

ospizi

Certamente significativo per l’aumento dei contagi è il dato relativo al numero dei tamponi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 65.028 test per accertare la positività o meno al Coronavirus (ieri lo stesso dato ammontava a 49.953). Il totale dei tamponi è arrivato a quota 4.114.572 (fino a ieri i test effettuati erano 4.049.544), numero che comunque non coincide con il totale dei casi testati (per ogni soggetto occorrono più test) che al momento ha raggiunto quota: 2.565.258.

morti ospizi

Decisamente migliore rispetto a ieri è il dato relativo alle nuove guarigioni. Nelle ultime 24 ore, si registrano 1.886 nuovi pazienti guariti dalla malattia (ieri il dato era pari a +957 guariti). Complessivamente, dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia a inizio marzo, il totale delle persone guarite dal Coronavirus è arrivato a quota 163.781. Ancora in diminuzione la curva dei pazienti ricoverati in ospedale: al momento sono 5.301 i ricoverati con sintomi (ieri erano 5.503). Di questi, i pazienti più gravi – quelli cioè ricoverati nelle terapie intensive – sono 316 (ieri erano 338). Infine, al momento in Italia ci sono 31.359 persone in isolamento domiciliare (ieri il dato era pari a 32.588).

ospizi

coronavirus lombardia