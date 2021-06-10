FLASH! - PROCESSO ENI: INDAGATI A BRESCIA I PM DE PASQUALE E SPADARO. L’IPOTESI DI REATO È RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO-
FLASH! - PROCESSO ENI: INDAGATI A BRESCIA I PM DE PASQUALE E SPADARO. L’IPOTESI DI REATO È RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO-
SILVIO, COSA VUOI DI PIU’ DALLA VITA? UN LUCANO (MIMMO) – L’EX SINDACO DI RIACE CONDANNATO A 7 ANNI SI DICE VITTIMA DEI GIUDICI E RIABILITA BERLUSCONI: “E' UN PERSEGUITATO COME ME” – SALVINI? DEVO RICONOSCERE CHE LUI NON C’ENTRA NULLA, I MIEI GUAI SONO INIZIATI CON MINNITI: C'È STATA UNA SORTA DI INTELLIGENCE CHE HA STABILITO CHE ERO PERICOLOSO" - L'IPOTESI SU FANTOMATICI "APPARATI DEL SISTEMA DI AREA PROGRESSISTA"
CAFONALINO DELL’ORGOGLIO TOSCANO - IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIO GIANI PREMIA CON IL “PEGASO D’ORO” ANDREA CECCHERINI, FONDATORE E PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI: “E’ UN AMBASCIATORE STRAORDINARIO DELLA NOSTRA REGIONE. HA CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI COMUNICAZIONE” - ALLA CERIMONIA ANCHE IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, E IL PRESIDENTE DELLA FIEG, ANDREA RIFFESER MONTI
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...
BOLLETTINIAMOCI - OGGI 2.199 NUOVI CASI E 77 MORTI (IERI ERANO 102) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 218.738, CON IL TASSO DI POSITIVITA’ ALL’1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 39,4 MILIONI, CON 13,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (24,69% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – I CASI REGIONE PER REGIONE