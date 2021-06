BOLLETTINIAMOCI - OGGI 2.199 NUOVI CASI E 77 MORTI (IERI ERANO 102) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 218.738, CON IL TASSO DI POSITIVITA’ ALL’1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 39,4 MILIONI, CON 13,3 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (24,69% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – I CASI REGIONE PER REGIONE