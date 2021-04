15 apr 2021 11:34

FLASH! RIAPPARE LAURA BOLDRINI DOPO L'INTERVENTO PER UN TUMORE: "È ANDATA BENE. HO INIZIATO LA RIABILITAZIONE, CHE È UNA PROVA DURISSIMA. A VOLTE IL DOLORE È VERAMENTE FORTE, UNA FATICA MOSTRUOSA SEDERMI SUL LETTO E FARE QUALCHE PASSO. MI SOSTIENE IN QUESTA SFIDA IL NON SENTIRMI SOLA. PER QUESTO A TUTTE E TUTTI COLORO CHE HANNO AVUTO UN PENSIERO PER ME VOGLIO DIRE: GRAZIE"