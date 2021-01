POSSIAMO NEGOZIARE CON LA CINA SENZA RIMETTERCI L'OSSO DEL COLLO? - XI JINPING TESSE LA SUA RETE COMMERCIALE IN TUTTO IL MONDO NEL TENTATIVO DI SCALVALCARE IL POTERE DEGLI STATI UNITI - IN ASIA, AFRICA ED EUROPA VANNO IN PORTO I PRIMI ACCORDI MA COSÌ LE DEMOCRAZIE SI LEGANO MANI E PIEDI A UN REGIME SENZA SCRUPOLI CHE, NEGLI ULTIMI 20 ANNI, NON HA MAI VERAMENTE RISPETTATO I PATTI...