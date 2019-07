FLORIDA HORROR STORY – UNA COPPIA, IN GITA SU UN LAGO, HA AVVISTATO IL CORPO DI UNA PERSONA IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE MENTRE VENIVA ADDENTATO DA UNA DECINA DI COCCODRILLI: “HO VISTO UN ALLIGATORE PRENDERE UN PEZZO DI CORPO, LANCIARLO IN ARIA E CATTURARLO AL VOLO” – MISTERO SULL’IDENTITÀ DELLA VITTIMA: “I RESTI ERANO IN…”

DAGONEWS

corpo decomposto mangiato da coccodrilli 6

Quando hanno visto quella scena non riuscivano a creder ai loro occhi: un gruppo di dieci alligatori che si divideva il corpo di un uomo in decomposizione.

La raccapricciante scoperta è stata fatta a St. Petersburg, una cittadina su un lago in Florida. La coppia stava facendo colazione verso le 8 del mattino di giovedì quando ha notato degli strani movimenti e ha avvistati gli alligatori.

otis crawford

«Era difficile dire se fosse una persona o un animale - ha detto Otis Crawford, 57 anni - Sono sceso dalla macchina per essere sicuro di quello che stavo vedendo. I coccodrilli hanno trascinato il corpo e hanno cominciato a mangiarlo».

corpo decomposto mangiato da coccodrilli 8

«Ho visto un alligatore prendere un pezzo di corpo, lanciarlo in aria e catturarlo al volo - ha detto Patricia Kays, 60 anni – Sono dovuta tornare in macchina. Non riuscivo più a guardare».

corpo decomposto mangiato da coccodrilli 5

La coppia ha chiamato la polizia che non è stata in grado di identificare la persona visto che le condizioni dei suoi resti. «Fa molto caldo – ha detto Yolanda Fernandez, portavoce della polizia – Stando in acqua il corpo si è decomposto e gli animali hanno fatto il resto. Non si può dire né la razza né il sesso della vittima. In zona non è stato trovato alcun effetto personale quindi al momento non sappiamo identificarlo».

corpo decomposto mangiato da coccodrilli 7 corpo decomposto mangiato da coccodrilli 1 corpo decomposto mangiato da coccodrilli 2 corpo decomposto mangiato da coccodrilli 3 corpo decomposto mangiato da coccodrilli 4