23 feb 2022 17:20

LA FOLLE RICHIESTA DELLA PROCURA DI MILANO DI CONDANNARE A UN ANNO DI CARCERE UN 28ENNE CHE HA MOLESTATO QUATTRO BAMBINE, TRA I 5 E I 9 ANNI, IN UN MANEGGIO: LE AVREBBE SPINTE, IN PIÙ OCCASIONI, ALL'INTERNO DELLA SELLERIA, PER MOLESTARLE E MINACCIARLE DI UCCIDERLE SE AVESSERO RACCONTATO LE VIOLENZE – MA PER LA PM SI TRATTA DI UN “FATTO TENUE”. E IN AULA IL MADRE DI UNA BIMBA HA UN MALORE…