LA FOLLE TEORIA DI TRUMP SECONDO CUI I DEMOCRATICI AVREBBERO SOSTITUITO BIDEN DURANTE LA CORSA ALLE PRESIDENZIALI - SECONDO IL LIBRO DI UN GIORNALISTA DEL "WALL STREET JOURNAL", IL PRESIDENTE ERA CONVINTO CHE I SUOI AVVERSARI NON AVREBBERO MAI CANDIDATO VERAMENTE "UN RITARDATO MENTALE", TANTO DA ESSERE PRONTI A CAMBIARLO IN CORSA CON HILLARY CLINTON O MICHELLE OBAMA...

Dagotraduzione da Vanity Fair

Trump

All'inizio del 2020, mentre lottava per scalare i primi sondaggi, un frustrato e furioso Donald Trump parlava di Joe Biden come di «un ritardato mentale». A sostenerlo è il libro "Frankly, we did win this election: The Inside Story of How Trump Lost” del giornalista del Wall Street Journal, Michael Bender. L'autore osserva che Trump ha sfogato la sua rabbia in quel momento interrompendo «una riunione politica nello Studio Ovale per chiedere: “Com’è possibile che sto perdendo nei sondaggi a causa di un ritardato mentale?”».

JOE BIDEN

In un altro passaggio, Bender scrive che Trump si è trattenuto dal concentrare la sua potenza di fuoco su Biden durante la prima fase delle elezioni perché era convinto che il Partito Democratico stesse progettando di sostituire Biden durante l’estate con un altro candidato, per esempio Hillary Clinton o Michelle Obama.

La fonte di questa teoria della cospirazione, secondo Bender, era Dick Morris, un ex consigliere di Clinton alla Casa Bianca che «consigliava silenziosamente Trump» l'anno scorso. «Dick Morris ha detto a Trump che Biden era troppo vecchio e troppo incline alle gaffe per essere il candidato», scrive Bender, mentre altri a Trumpworld pensavano che Biden sarebbe uscito dalla corsa e sarebbe stato sostituito da qualcun altro se Trump avesse iniziato a picchiarlo troppo duramente. «Altri hanno detto che l'ancora di Fox News Sean Hannity ha espresso preoccupazione per il fatto che Biden sarebbe crollato sotto un attacco prolungato di Trump».

Frankly, we did win this election

Secondo Bender, Trump ha anche ritenuto che la sua strategia di attacco fosse fallita durante la prima fase delle primarie democratiche. «Il presidente, nel frattempo, si era spesso lamentato del fatto che il suo attacco iniziale a Elizabeth Warren avesse danneggiato la sua candidatura presidenziale, una mossa di cui si è pentito perché la considerava un avversario più facile di Biden», scrive Bender.

«In quel momento era preoccupato che un pesante attacco a Biden avrebbe accelerato il complotto segreto ordito dai Democratici, e la sua mente correva a chi avrebbero potuto scegliere al posto di Biden». Durante un incontro tenutosi il mese dopo che l'epidemia di coronavirus ha colpito gli Stati Uniti, Trump ha espresso la sua teoria della sostituzione di Biden ai consiglieri, affermando che la leadership democratica «si sarebbe resa conto che Biden è vecchio e avrebbero scelto qualcun altro. Candideranno Hillary, o Michelle Obama».

bill hillary clinton

Una persona nella cerchia di Trump ha cercato di mettere fine a questa assurda convinzione, a cui Trump apparentemente si aggrappava così profondamente che «l'aveva citata come una ragione per trattenere le spese pesanti contro Biden all'inizio del mese».

Bender scrive che il sondaggista della campagna Trump Tony Fabrizio «ha dedicato quasi un'intera pagina di un promemoria della campagna per sfatare la teoria della cospirazione che era esplosa all'interno di Trump World, secondo cui i democratici avrebbero rubato la nomination di Biden alla convention».

Nella nota, secondo quanto riferito, Fabrizio ha scritto: «So che c'è una certa preoccupazione (con cui sono strenuamente in disaccordo) che se inseguiamo Biden troppo presto, possiamo farlo crollare e i Dems lo sostituiranno alla loro convention. So che POTUS tende a condividere questa opinione».

michelle obama

Bender aggiunge: «Il sondaggista mirava a sfatare la teoria delineando le restanti primarie democratiche, in cui Biden non aveva sfidanti significativi. Biden avrebbe avuto abbastanza delegati per assicurarsi la nomina in sole tre settimane, ha spiegato Fabrizio, e sarebbe stato matematicamente impossibile rubarla in quattro settimane».

Il libro, che uscirà il 10 agosto e sarà pubblicato da Twelve, è uno dei tanti attesissimi resoconti della sconfitta di Trump nel 2020. Bender ha condotto ricerche approfondite per il libro, intervistando più di 150 persone, tra cui Trump, con cui si è recato a Mar-a-Lago in almeno due occasioni per incontrarsi.