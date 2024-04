FOLLIA NELLA METROPOLITANA DI MILANO! – SULLA LINEA VERDE, UN 53ENNE, IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE, HA SPINTO UNA 24ENNE SUI BINARI – LA GIOVANE ERA ALLA FERMATA DI LAMBRATE CON IL FIDANZATO, QUANDO L’UOMO L’HA FATTA CADERE DI SCHIENA – ALLA FINE LA RAGAZZA È RIUSCITA A METTERSI IN SALVO, MENTRE L’UOMO È STATO FERMATO: DOVRÀ RISPONDERE DI TENTATO OMICIDIO…

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

stazione metropolitana lambrate a milano 4

Lo spavento è grande. Sono pochi secondi di terrore. Anche se alla fine la prognosi per la vittima si rivelerà minima: un giorno per la contusione alla schiena. Per l’aggressore, invece, quell’assurdo gesto vale l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. Sono quasi le 23 di venerdì.

stazione metropolitana lambrate a milano 2

Metrò verde di Milano, fermata Lambrate. Una coppia di ragazzi è in attesa del treno per tornare a casa quando in banchina arriva un uomo in evidente stato di agitazione. È un 53enne italiano nato nella Repubblica Dominicana. Ha precedenti per reati contro la persona. Tra i pochi passeggeri presenti in stazione si fa notare: è agitato, confuso, urla frasi senza senso.

stazione metropolitana lambrate a milano 3

All’improvviso si avvicina alla coppia — una 24enne italiana con il fidanzato — e spinge la ragazza da dietro sui binari. La giovane rovina a terra di schiena. Mentre il fidanzato e alcuni passeggeri la aiutano a rialzarsi e a mettersi al sicuro risalendo sulla banchina, l’uomo cerca di allontanarsi. Viene però bloccato […] L’aggressore finisce invece a San Vittore.

stazione metropolitana lambrate a milano 1