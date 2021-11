FOLLIA AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI POZZUOLI DOVE UN UOMO HA TENTATO DI STRANGOLARE UN MEDICO PERCHÉ L’ATTESA ERA TROPPO LUNGA: L’AGGRESSORE, CHE PROTESTAVA DISTURBANDO GLI ALTRI PAZIENTI, ERA ARRIVATO CON LA FIGLIA CHE AVEVA UNA FRATTURA AL GOMITO ED ERA IN CODICE VERDE – QUANDO IL CHIRURGO LO HA INVITATO A FARE SILENZIO, LUI…

Da "www.agi.it"

Una attesa troppo lunga. Per questo motivo il padre di una ragazza ricoverata al pronto soccorso per una frattura al gomito ha affrontato il medico di turno. Il chirurgo aveva chiesto silenzio e rispetto per gli altri pazienti, anche perché la paziente era stata soccorsa ed era un codice verde.

Il padre prima lo ha offeso e poi tentato di strangolarlo. L'episodio è avvenuto a Pozzuoli, all'ospedale Santa Maria delle grazie. A renderlo noto, l'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate'. L'aggressore è stato denunciato.

