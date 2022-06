28 giu 2022 10:58

FOLLIA A ROMA: UN VIGILANTE CHIEDE ACQUA AL BAR E GLI DANNO UN BICCHIERE DI SODA CAUSTICA - È SUCCESSO DOMENICA IN UN RISTORANTE NELLA ZONA DI PONTE MAMMOLO: LA SOSTANZA CHIMICA ERA CONTENUTA IN UNA BOTTIGLIA SENZA ETICHETTA – L’UOMO HA SENTITO DIVAMPARE DELLE FIAMME IN GOLA. SI È BUTTATO PER TERRA PER IL DOLORE E HA INIZIATO A URLARE: È STATO PORTATO IN CODICE ROSSO ALL'OSPEDALE - NON È IN PERICOLO DI VITA, MA L'ACIDO INGERITO GLI HA PROVOCATO DELLE GRAVI LESIONI ALL'ESOFAGO…