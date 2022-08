19 ago 2022 11:42

FOLLIE ITALIANE – UN 64ENNE È STATO CONDANNATO A DUE MESI E VENTI GIORNI DI GALERA PER AVER TIRATO SU UN EURO DALLA FONTANA DI TREVI CON UN MAGNETE - L'HA SCAMPATA PER UN PELO: LA PRESCRIZIONE, IN APPELLO, HA EVITATO CHE LA SENTENZA DIVENTASSE DEFINITIVA - QUEL CHE STUPISCE E' CHE I MAGISTRATI ABBIANO VOLUTO INFLIGGERE UNA PENA ESEMPLARE...PER UN EURO! - PER IL SOSTITUTO PROCURATORE L'ACCUSA ERA "FURTO AGGRAVATO"