FOLLIE METROPOLITANE – UN 48ENNE È STATO ARRESTATO DOPO AVER TENTATO DI RAPIRE UNA RAGAZZA CHE DORMIVA SULLA METROPOLITANA DI NEW YORK: QUANDO LE PORTA DEL VAGONE SI SONO APERTE LUI L’HA SOLLEVATA DI PESO E L’HA TRASCINATA SULLA BANCHINA – LA GIOVANE È RIUSCITA A LIBERARSI E LUI SI È GIUSTIFICATO DICENDO: “MI CHIEDEVA AIUTO. ERA SEDUTA VICINO AL FIDANZATO VIOLENTO…” - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

uomo tenta di rapire ragazza in metropolitana 6

La polizia di New York City ha arrestato un uomo dopo che sui social media ha cominciato a circolare un video che lo mostra, vestito di rosso dalla testa ai piedi, mentre cerca di attirare l'attenzione di una giovane donna che dorme in metropolitana.

Quando il treno si ferma e le porte si aprono, prende di peso la donna e la porta fuori dalla carrozza. La vittima si alza e fugge rapidamente, correndo di nuovo sul treno.

uomo tenta di rapire ragazza in metropolitana 1

Un secondo video pubblicato sui social e successivamente rimosso mostrava l'uomo preso a calci su un marciapiede del Bronx da un gruppo di uomini che potrebbero averlo riconosciuto dal video iniziale, forse su indicazione della ragazza stessa. L'uomo, di 48 anni, è stato accusato di illegittima privazione della libertà.

uomo tenta di rapire ragazza in metropolitana 5 uomo tenta di rapire ragazza in metropolitana 2 uomo tenta di rapire ragazza in metropolitana 3 sonny alloway 1 sonny alloway 2 uomo tenta di rapire ragazza in metropolitana 4